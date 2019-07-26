Во Владимире на 25 остановках поставят электронные табло

Администрация города Владимира проводит торги на размещение 63 остановок с рекламой. Правда, из них заменят полностью только 23 остановки, в остальных 40 просто что-то подправят, а так они соответствуют нормативам. Также победитель торгов должен установить на 25 остановочных павильонах электронное табло, где можно будет посмотреть, какие маршруты тут ходят и через какое время приедет транспорт.

Эти 25 табло будут «пробным шаром» - в мэрии говорят, что сначала нужно понять, будут ли удобными информационные табло для жителей. Если да, тогда можно думать и о других остановках.

- Заявки на участие в торгах принимаются до 14 августа, 16 — состоится заседание конкурсной комиссии, а 23 августа объявляется победитель, - рассказала Анна Басова, сотрудник пресс-службы городской администрации. - Победитель торгов будет монтировать новые рекламные конструкции и сдавать рекламные площади в аренду. Договор заключается на 5 лет. Но при этом победитель должен содержать остановочные павильоны: мыть, а где-то — заменять стекла.

Электронные табло, где будет информация о транспорте, появятся на остановках в течение трех месяцев со дня подписания итогового протокола.

Остается вопрос, откуда на этих табло будет появляться информация. Во Владимире далеко не все автобусы и троллейбусы оборудованы работающими навигаторами, что легко заметить по системе «Яндекс.Транспорт» - там отображается время не для всех маршрутов, проходящих через данную остановку.