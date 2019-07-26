Парад двойников: на выборах во Владимирской области объявились кандидаты-спойлера

Предвыборные технологии бывают разные. Кто-то перехватывает кандидатов у конкурентов, кто-то выпускает агитационные материалы, а кто-то выставляет кандидатов-спойлеров. Эта классическая, но не самая честная технология в очередной раз будет активно использоваться во Владимирской области. Причем на тех выборах, где конкуренция и без того высокая.

Знакомьтесь, кандидаты

Двоих "дублеров" в последний момент выставила партия КПСС (Коммунистическая партия социальной справедливости). Ее и саму-то считают спойлером, левых партий со схожей символикой сейчас уже как минимум три. Первый "двойник" - полный тезка кандидата от КПРФ на кресло мэра Собинки Владимира Виноградова, 56-летний гусевской бизнесмен Владимир Виноградов. Здесь люди, искавшие спойлера, сработали отлично, степень схожести невероятно высока. У партий похожие названия, имена кандидатов полностью идентичны, даже разница в возрасте невелика - всего два года. Учитывая, что всего на пост мэра претендует аж 12 человек, на выборах будут бороться действующий мэр и избранный по этому округу депутат ЗС, голосование может принести неожиданные результаты.

Второй "двойник" не самый очевидный, его задача оттянуть часть голосов у кандидата от "Справедливой Россий" Валерия Белякова на кресло депутата владимирского горсовета - брата самого одного из самых известных политиков Владимирской области, экс-сенатора Совфеда Антона Белякова. Зовут кандидата от "КПСС" Дмитрий Беляков, и он - 45-летний владимирский безработный.

Надо сказать, что и сам Валерий Беляков в большей степени будет надеяться на магию фамилии брата. Экс-сенатор Антон Беляков, которого активно сватали в конкуренты мэру Мурома, за событиями 8 сентября будет наблюдать в стороне от политической борьбы. Из-за внутренних противоречий в партии "Справедливая Россия" экс-сенатор сам остался в тени своих соратников.

Расчет на двойников в общем-то нехитрый. Далеко не все избиратели активно интересуются политикой. О большинстве кандидатов они, вероятнее всего, узнают получив бюллетень на избирательном участке. И разобраться, кто из претендентов действительно борется за победу на выборах, а кто - подставной, в последнюю минуту непросто. Ошибиться, ставя галочку в бюллетене, запросто можно.

Кстати, очевидцы выдвижения Владимира Виноградова от КПСС говорят, что у кандидата был "отсутствующий взгляд", его водили за руку по коридорам избиркома. В общем, выборы в Собинке натурально вернут нас в лихие 90-е.

Ясное дело, двойники появляются не из воздуха. Людям с нужным именем и фамилией приходится платить за участие в выборах. И если в партийных списках подходящих кандидатов не находится, искать двойников приходится на стороне. Известный политический аналитик, помощник депутата ЗС Владимирской области Максима Шевченко Кирилл Алексеев оценил такое предложение в 200 тысяч рублей. Но вообще официальной стоимости услуги "двойника" нет. Все зависит от пожеланий обладателя нужной фамилии.

ОФИЦИАЛЬНО

Напомним, 8 сентября, в единый день голосования, во Владимирской области пройдут выборы мэров Собинки и Мурома, депутата владимирского горсовета по 17-му одномандатному округу, а также выборы в районные и сельские советы. Подробнее об избирательных кампаниях можно узнать на сайте владимирского областного избиркома.