Из-за дождей в Юрьевце затопило шесть этажей новостройки

Двенадцатиэтажный дом 15-б на улице Гвардейской сдали в конце 2018 года, а в начале 2019-го туда въехали новоселы. Многие уже успели сделать ремонт: поставили натяжные потолки, положили линолеум и поклеили обои. Кто бы знал, что зря: когда на Владимир обрушился тропический ливень, дом затопило. Причина — не выдержала ливневая труба.

По этажам — с ведрами и тряпками

- Вода дотекла с крыши аж до шестого этажа. Затопило грузовой лифт, а пассажирский еще не пустили. То есть на 12 этаж люди поднимались пешком. Именно этот этаж и пострадал больше всех. У соседей новый натяжной потолок надулся как пузырь. Жильцы с ведрами и тряпками ходили по этажам, чтобы хоть как-то убрать эти лужи - по щиколотку в подъездах точно было. Просто обидно: мы только-только въехали и такая проблема. Причем, купили квартиру не в старом доме. Значит, где-то сделали некачественно, - рассказала «Комсомолке» жительница 4 этажа Анастасия. - До нас вода не дотекла. Но мы уже боимся следующего раза.

Жильцы говорят, что не хотят переделывать ремонт, тем более — за свой счет. Они стали звонить в свою управляющую компанию, которая должна обслуживать ливневую трубу, чтобы выяснить, кто компенсирует ущерб.

«Рабочий момент нового дома»

Со слов директора управляющей компании «Альтернатива», все нарушения сейчас устранены.

Та самая новостройка в Юрьевце...фото из архива героя

- Управляющая компания убрала последствия: лифты восстановлены, ливневую трубу перемотали монтажным бинтом, крыша там чистая. К нам обратились жильцы только одной квартиры, они подали претензию. Мы составили акт, пригласили застройщика и генподрядчика, так как дом на гарантии еще 5 лет. 23 июля мы возместили часть ущерба владельцу одной квартиры - это 35 тысяч рублей. Хозяин присылал чеки на товары, которые закупал для ремонта, - сказал директор ЗАО «Альтернатива» Виктор Гришин.

Если еще есть залитые водой квартиры, то их жильцы могут также обратиться в управляющую компанию. Претензия рассматривается в течение 10 дней.

- Мы отвечаем сразу, что будем решать все мирным путем. Да, протекло несколько этажей, потому что ливень действительно сильным был. Но по ущербу обратилась только одна квартира, а не шесть этажей. И управляющая компания среагировала на эту проблему быстро, - продолжил директор «Альтернативы». - Нужно понимать, что это рабочий момент, это новый дом, который недавно сдали.

Стены тоже промокли. ФОто из архива героя

КОНКРЕТНО

Если в вашей квартире тоже течет…

В первую очередь нужно обращаться в свою УК или ТСЖ для составления акта, в котором должна указываться причина: из-за чего с потолка потекла вода?

- Скорее всего, в доме на Гвардейской были допущены ошибки, связанные с проектированием системы ливневой канализации. Это может быть дефект, неправильный монтаж. В таких случаях после того, как вы обратились в управляющую компанию, нужно вызывать представителя застройщика. Ваша увпракомпания также должна выехать к дому. Далее надо посчитать стоимость ущерба и пригласить оценщика, который установит стоимость. Вам должны все возместить. Если возникают трудности, то звоните по номеру 60-14-10, - сказал Альберт Русанен, руководитель общественной организации «ЖКХ-контроль».