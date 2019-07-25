2019-07-24T17:49:49+03:00
Общество

Андрей Шохин прокомментировал «стройки века» во Владимире

Сити-менеджер пообещал, что на улице Комиссарова многоэтажек не будет
Анна ДЕКТЯРЕВА
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Андрей ШохинАндрей ШохинФото: Анна ДЕКТЯРЕВА
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На прошедшей в понедельник пресс-конференции глава администрации Владимира Андрей Шохин прокомментировал самую скандальную стройку этого года - три многоэтажки на месте детского садика на улице Комиссарова. Жители Доброго возмущены этой застройкой, Арбитражный суд на данный момент работы приостановил, но сам разбор старого здания детсада продолжается.

- Я всегда говорил, что там невозможно построить многоэтажные дома, - сказал Андрей Шохин. - Я всегда предлагал собственникам участка сделать что-то такое, что бы не закрывало вид. Может, торгово-развлекательный центр с социальными услугами. А многоэтажки там строить просто опасно. Я не понимаю, как экспертиза утвердила этот проект. Там башенный кран должен работать, проводя круг над жильцами и детскими площадками. Это просто невозможно.

Еще одна «стройка века», которую обсудили на пресс-конференции - кинотеатр «Художественный», закрытый больше 10 лет назад. Инвестор, который два года назад получил концессию на реконструкцию кинотеатра «Художественный», дело провалил, это уже очевидно. Нового конценссионера найти нереально, и этого-то удалось далеко не с первого раза. Так что, по словам Шохина, первый городской кинотеатр придется ремонтировать за счет бюджетных средств.

- Хочу, чтобы там остался кинотеатр, может, в каком-то современном виде, - сказал Андрей Шохин. - Все надеются на какие-то федеральные деньги, а они не приходят, так что придется делать самим. А с концессионером иск уже в суде, мы будем взыскивать с него все положенное по договору.

Так что, учитывая сложности с городским бюджетом, «Художке» скорое открытие не светит.

Та же история с сужением улицы Большая Московская. Проект КБ «Стрелка», который предполагает расширение тротуаров и сужение дороги до двух полос.

- Это можно сделать только тогда, когда мы сделаем объезд Золотых ворот, - рассказал Андрей Шохин. - Это мы сейчас обсуждаем с Минкультом. Там один маленький участок попадает в охранную зону, и это не позволяет нам провести улицу от Драмтеатра вниз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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