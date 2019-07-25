2019-07-24T17:46:32+03:00
Общество

За полгода во Владимирской области в огне погибло 52 человека

Сотрудники МЧС несколько раз в неделю выезжают в профилактические рейды, но большинство жителей не открывают или говорят, что и так все знают
Валерия Рудометова
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Кто не открыл - тому памятка в почтовый ящикКто не открыл - тому памятка в почтовый ящикФото: Валерия Рудометова
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За шесть месяцев во Владимирской области жилые дома горели 659 раз. Из них 44 — в областном центре. Одна из главных причин, почему загораются квартиры, - неправильная эксплуатация электрооборудования и печей. Поэтому несколько раз в неделю сотрудники МЧС приезжают к жилым домам и проводят беседы с жителями. Но не все рады людям в форме: некоторые, увидев специалистов, даже не открывают ворота.

Открывайте!Пожарная охрана! Фото: Валерия Рудометова

Открывайте!Пожарная охрана!Фото: Валерия Рудометова

Очередному рейду, на который пригласили и журналистов, не помешал дождь. Под зонтиками, в плащах и с камерами мы шли следом за Анастасией Овчаровой, начальником отделения профилактики и пожаров. Она объясняла, почему в этот раз была выбрана улица Парижской Коммуны.

- Здесь находятся частные дома, на территории которых есть бани и сараи. Также дома близко стоят друг к другу, и, к сожалению, если случится пожар, огонь быстро может перейти на соседние постройки. И такое часто бывает, что горят сразу несколько домов, - сказала Анастасия.

Тем временем мы подходили к первому дому, стучались, но то ли хозяев не было, то ли просто открывать не хотели. Со всей улицы нам открыли жители девяти домов. Одни, только-только выйдя на порог, разворачивались и уходили, говоря: «Мы и так все знаем». Нашелся и человек, который даже ворота не стал открывать. Но если бы люди знали обо всех правилах, тогда не было бы этой большой цифры — 659. Тем, кто не отворил дверь, Анастасия Овчарова клала в почтовые ящики памятки.

Если бы люди знали обо всех правилах, тогда не было бы этой большой цифры — 659 Фото: Валерия Рудометова

Если бы люди знали обо всех правилах, тогда не было бы этой большой цифры — 659Фото: Валерия Рудометова

- На нашей улице дом горел два года назад. Потушили оперативно. Сейчас все нормально, дом этот отстроили заново. А так — мы всегда соблюдаем правила пожарной безопасности: выключаем газ, не подпускаем детей к спичкам, дома у нас никто не курит, - рассказал Георгий Алексеев, один из тех, кто не был против пообщаться с пожарными.

- Спасибо, что памятки принесли. Ознакомимся, - обрадовалась еще одна жительница Марина Александровна. - У нас регулярно проводится осмотр газового и электрического оборудования. Сами, конечно, соблюдаем меры безопасности, потому что боимся огня.

В этот раз сотрудники МЧС приехали в частный сектор Фото: Валерия Рудометова

В этот раз сотрудники МЧС приехали в частный секторФото: Валерия Рудометова

Сотрудники ведомства рассказали, что за полгода они спасли на пожарах 85 человек, 52 человека погибло и столько же получили травмы. Чтобы избежать трагедий, спасатели сами стучатся в дома, еще до пожара. Поэтому если вы увидите их за калиткой своего дома — не поступайте так же, как часть жителей ул. Парижской Коммуны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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