Гриб больше головы: владимирцы нашли белый гриб весом в полтора килограмма

Жительница Суздальского района Наталья Медведева нашла чудо-гриб в лесу недалеко от Сновиц. Женщина не знала, что белые грибы бывают такими гигантскими, и сразу же решила поделиться своей находкой с подписчиками популярного владимирского паблика. За пару дней фотографии боровика, который Наталья успела взвесить, посмотрели 26 тысяч человек. Размеры впечатляют: его шляпка больше головы человека!

- Я нашла его около дачи. В руках и принесла. Больше хотелось не съесть, а соседям показать, вместе поудивляться! - рассказала Наталья. - Червяков в нем не было: ни в шляпке, ни в ножке. Был бы подберезовик, расквасился бы давно, а этот крепыш.

Народ стал писать восторженные комментарии: «Вот это удача, мы никогда не видели грибы таких размеров». Кто-то, наоборот, утверждал, что такого мутанта есть нельзя. Зачем надо было его срывать?

Специалисты владимирского Роспотребнадзора рассказали, что есть такой гриб свежим не стоит: не надо варить суп и жарить. А вот засушить можно.

- Основываясь на данных биологов, мы не советуем употреблять перезрелые грибы. Он, конечно, красивый — сами видели фотографии, но лучше не рисковать. Так как он перезрел, там уже пошел процесс распада. В нем могут быть личинки и грибные мушки. Лучше собирайте маленькие, но крепенькие грибы, а таких гигантов обходите стороной — это же не последний гриб в лесу. Если уж хочется сорвать, да и на вид гриб хорош, то засушите. Это безопасный способ, - рассказала официальный представитель Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова.

А специалист выставочного отдела Музея природы Денис Дуденков не видит ничего плохого в грибе. Если гриб не червивый - есть можно, несмотря на размер.

- Мы можем отравиться и крепкими грибами. В грибах заводятся личинки так называемых грибных комариков, которые похожи на черви, - рассказывает Денис Дуденков. - Размера гриба не надо пугаться, если он чистый в срезе и нет кисловатого запаха, то его можно съесть. Но термическая обработка обязательна! Я много раз видел большие грибы, которые были чистыми, и маленькие, в которых уже начался процесс распада.