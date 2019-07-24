2019-07-23T17:53:01+03:00
Общество

Транспортные карты владимирским пенсионерам будут выдавать на почте и в МФЦ

И денег за них не возьмут
Ирина Мальцева
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Транспортные карты будут выглядеть такТранспортные карты будут выглядеть такФото: Ирина Мальцева
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На этой неделе во Владимире стали выдавать льготные пластиковые персональные карты, оплатить проезд которыми можно в любом городском транспорте. В мэрии уверяют, что с появлением персональных транспортных карт пенсионерам не нужно будет каждый месяц стоять в очередях, чтобы купить проездной.

Именные пластиковые карты с фотографией, фамилией и датой рождения выдавать будут тем, кто раньше имел право на социальный проездной. Чтобы получить карту, нужно прийти в один из трех МФЦ – в Юрьевце, на Октябрьский или Суздальский проспекты, либо в офис компании, расположенный на улице Мира, 26 и принести с собой паспорт и документы, подтверждающие право на льготу.

- Нужны те документы, которые и раньше требовались для приобретения социального проездного билета, никаких дополнительных бумаг не требуется. Фотографию для персональной карты можно будет сделать прямо в офисе или, если карты оформляет доверенное лицо, принести ее на флеш-носителе, - отметил начальник отдела транспорта Юрий Иванов.

По предварительным оценкам, льготные транспортные карты потребуются 33 тысячам владимирцев. Заявки на их получение подали уже десять тысяч человек. Бежать заказывать карту прямо сейчас не обязательно – льготники могут прийти за ними до ноября. Выдавать готовые карты начнут с 1 августа, а действовать они станут с сентября. На переходный период, который ориентировочно займет два месяца, действовать будут и карты, и привычные проездные.

Сами карты пенсионерам и льготникам выдадут бесплатно, но чтобы ездить, ее придется пополнять каждый месяц на 455 рублей – столько стоит сейчас социальный проездной. Правда, получить транспортные карты смогут только пенсионеры, прописанные непосредственно во Владимире. Тем, у кого регистрация временная, а постоянная, например, в Гороховце, льготная транспортная карта не положена.

Количество поездок по карте не ограничено. Пополнить ее можно будет несколькими способами: через специальное мобильное приложение «Ситикард», через сайт оператора, а для тех, кто предпочитает действовать по старинке – через отделения Почты России или киоски Роспечати. Также внести деньги можно через банкоматы Сбербанка, а в перспективе – и через банкоматы ВТБ и «Газпромбанка».

- Если вы пополняете транспортную карту через киоски, отделения почты или мобильное приложение, деньги там появятся сразу же. В других случаях - на следующий день, - предупреждает генеральный директор компании «Ситикард» Юрий Рябиков. – Но в любом случае никаких комиссий с пользователей брать не будут. Транспортные карты можно смело носить в кармане, рядом со смартфоном или ключами. Они не боятся воды, царапин, не размагничиваются, но, конечно, вскрывать их не надо, такие случаи уже были.

Как обещают, в будущем появятся персональные транспортные карты и для остальных владимирцев. Также планируют и введение новых тарифов, например, для тех, кто ездит с пересадкой. Рассматривается и вариант, при котором проезд будет обходиться дешевле для тех, кто платит картой, а не наличными. Впрочем, когда именно это произойдет – пока неизвестно, зато купить безымянные транспортные карты все желающие смогут в почтовых отделениях или киосках Роспечати уже в ближайшее время. Это удобно для родителей школьников - не надо заботиться, чтобы у ребенка была мелочь на проезд.

Как уверяют создатели карт, проблем при оплате практически не бывает, но если все же возникнут – каждый случай будут разбирать индивидуально. Для этого достаточно будет позвонить в колл-центр или оставить сообщение на сайте, контакты которых указаны на картах. Не нужно переживать и если карта потерялась: вам выдадут новую, хотя уже не бесплатно, а деньги, оставшиеся на пропавшей карте, вы получите обратно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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