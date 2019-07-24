Сады за ДТЮ превратят в парк с каскадом прудов, а ЗАГС переедет в центр Владимира

В понедельник глава городской администрации Андрей Шохин на пресс-конференции рассказал о грядущих изменениях городской среды: планируемых и возможных. В частности, говорили о переезде ЗАГСа и закрытия Музея природы.

- Тот формат, в котором ЗАГС сейчас существует в Добром, уже не подходит, надо новое здание, - сказал Андрей Шохин. - Я долго думал над разными предложениями. Я лучше здания, чем Дом Дружбы во Владимире, не знаю. Это областное здание, в нем проходит не так много мероприятий, я думаю, совмещение с Дворцом бракосочетаний не помешает. Я думаю, это самое удачное место для таких торжеств.

О скандалах вокруг повышения платы за аренду муниципальных зданий (речь об отмене льгот для поликлиник, собеса, детских спортшкол и Музея природы) Андрей Шохин высказался так:

- Это же обязанность каждой структуры - содержать свои здания. Если мы переходим на 100-процентную оплату за какие-то учреждения - то почему такая истерия вокруг этого. Если говорить о Музее природы (за здание с 202 года ВСМЗ должен платить 4 миллиона рублей в год - авт.) - здесь вариантов несколько. Первый - профинансировать из федерального бюджета. Если ВСМЗ не в состоянии его содержать - город готов взять содержание на себя при передаче экспонатов. Музей станет муниципальным, и плату за билеты мы брать не будем, потому что туда в основном ходят дети.

Что касается поликлиник, для которых тоже подняли арендную плату - область, по мнению Шохина, должна предусмотреть в бюджете арендную плату.

- Сама область не делает никому никаких льгот. За ежегодный медосмотр работников школ и детсадов мы платим 17 миллионов рублей. Это нормально, ничего такого страшного в этом нет.

Андрей Шохин рассказал и о планах города на территорию около ДТЮ. В минувшие выходные там провели арт-субботник активисты - поставили скамейки, урну, вымостили дорожку. И жаловались, что не находят поддержки у городской администрации.

- Я считаю, что если что-то делать, то делать хорошо, - прокомментировал Андрей Шохин. - Я не уверен, что там сделано хорошо. Вот мы начнем чистить пруды, отводить оттуда ливневку, что-то перекопаем, возможно, уберем эти скамейки.

Выяснилось, что у города уже есть план, как благоустроить эту территорию. Начнут с очистки прудов, в которые сейчас стекает ливневая канализация с улицы Мира. Потом, возможно, поставят детские площадки, кафе, аттракционы. На все это понадобятся бюджетные деньги - около 600 миллионов рублей. Если найдется инвестор, может быть, появится даже аквапарк. А вот коммерсантов с проектами строительства бизнес-центров и гостиниц Шохин обещал в сады не пускать.