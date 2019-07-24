2019-07-23T17:23:50+03:00
Общество

Крылатые муравьи осаждают Владимир

У насекомых начался брачный лёт
Елена Масленникова
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Они повсюду!Они повсюду!Фото: Елена Масленникова
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Массовое появление летающих муравьев во Владимире обсуждают в офисах и местных соцсетях. Горожане выкладывают фото и видео «залепленных» окон и делятся своими впечатлениями. Вчера около нашего офиса на проспекте Ленина нельзя было даже пройти, асфальтовая дорожка была просто усеяна «крылатыми тварями». Насекомые налетали роем, назойливо кружа вокруг и застревая в волосах. Каждый вернувшийся в офис обязательно приносил на себе парочку-тройку «крылатых монстров». Что это за напасть?

Специалисты по борьбе с насекомыми объяснили - это черные садовые муравьи. Вид довольно распространенный. Живут эти насекомые в почве, трухлявых пнях и гнилых деревьях. Длина самца - до 5 миллиметров, длина самки может достигать сантиметра. Для муравьев они непривычно крупные.

. Фото: Елена Масленникова

.Фото: Елена Масленникова

Так вот, сейчас у этих насекомых начался период брачного лёта. Самцы оплодотворяют самок. Обычно садовые муравьи роятся в период с конца июня и до конца лета. Самые благоприятные погодные условия для спаривания у них - когда после дождичка наступает жара. Но брачный лёт длится недолго — пару дней максимум. После того, как самцы оплодотворяют самок, оставляя в них свой орган размножения, они сразу же погибают. А мы-то гадали, откуда у нашего крыльца столько мертвых насекомых сегодня, еще вчера они активно ползали и летали. Самки же после спаривания отгрызают себе крылья и отыскивают укромные места для создания будущей колонии. Кстати, матка черного садового муравья живет около 15 лет, а иногда и дольше.

. Фото: Елена Масленникова

.Фото: Елена Масленникова

Энтомологи заверили,что садовые муравьи не опасны для людей, только если напугать могут. А вот для садоводов и огородников, точнее для их урожая, представляют угрозу. Садовых муравьев называют «фермерами» не случайно. Эти насекомые разводят тлей разных видов на листьях, стеблях и корнях растений. Тля выделяет нектар, которым питаются муравьи. Поэтому их считают вредителями и в садах и огородах активно уничтожают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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