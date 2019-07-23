Выборы-2019: в мэры Собинки хотят 10 человек, а в Муроме - ни одного самовыдвиженца

Как и ожидалось, 8 сентября будет интересно. Правда, изначально казалось, что яркая борьба намечается в Муроме и Коврове, но сильного конкурента Евгению Рычкову ни одна политическая сила на нашла, а в Коврове мэра и вовсе наймут по конкурсу. На этом фоне выборы мэра Собинки кажутся политическим пиршеством времен середины 90-ых.

12 собинских кандидатов

Половина кандидатов в мэры Собинки - самовыдвиженцы. Причем двое из них - представители крупнейшей политической партии страны "Единая Россия". Это нынешний мэр города Елена Карпова и депутат ЗС, заявившийся в последний момент глава районного отделения "ЕР" Дмитрий Рожков. Вместе с Рожковым баллотировались еще двое кандидатов: 31-летний предприниматель Константин Климов и 51-летний охранник Алексей Шевченко ("Родная партия")

Рискнем предположить, что многие кандидаты на деле окажутся техническими, не все смогут в условиях цейтнота собрать нужное количество подписей в свою поддержку (нужно более 80 росчерков). Вероятно, задача большого количества кандидатов - максимально "размазать" голоса избирателей в условиях, когда действующему главе города противостоит сильный претендент.

Другим ярким участником выборов мэра Собинки станет знаменитый правдоруб, бывший спецназовец, экс-депутат лакинского горосовета и бывший начальник местного "Водоканала" Владимир Виноградов. Изначально Дядя Вова, как его величают поклонники, шел на выборы самовыдвиженцем, но его быстро перехватила партия "КПРФ", обогнав конкурентов на крутом вираже.

В итоге, за кресло мэра Собинки будут бороться:

- 27-летний электросварщик завода "Волгабас" Андрей Бойков (самовыдвиженец);

- 65-летняя глава сельского поселения Березниковского Наталья Быстрицкая (самовыдвиженец);

- 54-летний Владимир Виноградов (КПРФ)

- 22-летний бывший студент Александр Гурьев (самовыдвиженец);

- 62-летний владимирский пенсионер Александр Зиновьев (представляет ЛДПР);

- 29-летняя юрисконсульт МУП "Собинский городской рынок" Александра Ильина (представляет Партию Роста);

- 49-летняя глава Собинки Елена Карпова (самовыдвиженец);

- 44-летний журналист-внештатник владимирского интернет-портала "Довод" Станислав Малаховский ("Справедливая Россия)

- 31-летний предприниматель Константин Климов (самовыдвиженец);

- 47-летний депутат ЗС Дмитрий Рожков (самовыдвиженец);

-39-летний оперативный дежурный ЧОПа Алексей Ромаданов (самовыдвиженец);

- 51-летний охранник Алексей Шевченко ("Родная Партия").

Остается добавить, что кандидат от "Партии пенсионеров за социальную справедливость" пока не дошел до избиркома. Кроме того, своего кандидата собирается выдвинуть региональное отделение партии "Защитник Отечества". Отметим также, что трое из нынешних участников выборов заняли первые три места на выборах главы Собинки 14 сентября 2014 года. Представлявшая "Единую Россию" Елена Карпова набрала 37,83% голосов, Наталья Быстрицкая с 18,63% голосов была второй, Алексей Шевченков стал третьим с результатом в 16,16% голосов.

В Муроме - ни одного самовыдвиженца

В Муроме все проще. Есть идущий уже на третий срок действующий глава города Евгений Рычков, представляющий "Единую России", а потуги других партий найти сильного соперника ему не увенчались успехом. Конкуренцию Рычкову составят исключительно представители политических партий, обозначающих борьбу. Ни один самовыдвиженец баллотироваться не рискнул, никаких подводных камней не видится.

Кандидатами на пост мэра Мурома стали:

- 66-летний инженер Муромского радиозавода, депутат местного горсовета Владимир Колпаков (КПРФ);

- 37-летний инженер Муромского ипотечного фонда Сергей Корнилов (ЛДПР);

- 52-летний безработный инженер-горняк Ром Нургалеев ("Справедливая Россия");

- 43-летний глава округа Мурома Евгений Рычков ("Единая Россия")

- 57-летний пенсионер Юрий Тебенихин ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость")

Изначально предполагалось, что "Эсэров" на выборах может представить нынешний глава регионального отделения партии Антон Беляков, но владимирская часть партии настолько погрязла во внутренней борьбе, что сенсации не случилось. А Белякова и вовсе на последнем съезде регионального отделения партии лишили ключей от кабинета и служебной машины.

Остается добавить, что на прошлых выборах главы округа Мурома 13 сентября 2013 года участвовали двое из нынешних кандидатов. Это занявший первое место Евгений Рычков (86,04% голосов) и финишировавший третьим Юрий Тебенихин (1,55% голосов). Кстати, вторым на этих выборах глава местного отделения ЛДПР Алексей Пальчиков, набравший 3,08% голосов избирателей.