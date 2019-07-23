2019-07-23T17:26:25+03:00
Политика

Сити-менеджер Андрей Шохин рассказал, хочет ли он баллотироваться в мэры и губернаторы

На единственной пресс-конференции с момента своего назначения глава администрации ответил и на хозяйственные, и на политические вопросы
Анна ДЕКТЯРЕВА
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Андрей ШохинАндрей ШохинФото: Анна ДЕКТЯРЕВА
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Традиции регулярных встреч с журналистами сити-менеджера Андрея Шохина во Владимире до сих пор не было (в отличие от губернаторских пресс-конференций). За три с половиной года с момента назначения на пост глава горадминистрации в официально-неформальном формате выступил перед прессой впервые. Но пообещал теперь делать это чаще. А «неформально» встреча прошла потому, что журналисты собрались не в здании мэрии, а в музее «Старая аптека» - экспозицию временно закрыли для посетителей и превратили в зал заседаний.

В губернаторы пойти не предлагали, выборы мэра - вопрос сложный

Андрея Шохина дважды спросили о его политических амбициях - не интересует ли его пост губернатора и что думает о возвращении во Владимире прямых выборов мэра.

- Что касается губернаторства, то, как говорится, ты себя не предлагай, не выпячивай, а если руководство страны увидит и предложит - тогда надо задуматься, можешь ли ты выполнить эту функцию. Как таковых губернаторских амбиций нет, но все зависит от ситуация. Я никогда не ругал предыдущих губернаторов, каждый на своем посту хорош.

Еще Андрея Шохина спросили, что он думает о возвращении прямых выборов мэра. Сейчас главу Владимира назначают депутаты горсовета.

- У меня двоякое отношение. Хорошо, если в результате прямых выборов приходит человек-хозяйственник, который знает, как руководить городом или районом, - ответил он. - А вдруг приходит такой популист, который покричал и ничего не сделал? Когда тебя депутаты назначают, там прописаны критерии и требования к руководителю. Я не против одного и другого решения, главное, чтобы был хороший специалист.

Нам любые дОроги дорОги?

Спрашивали, естественно, про строительство дорог, особенно про скандальные моменты: соединение улиц Сперанского и Чапаева и проезд от улицы Северной через "Электроприбор". В обоих случаях, как рассказал Андрей Шохин, палки в колеса вставляет областная администрация.

- Мы уже сделали проект продления улицы Сперанского, он прошел госэкспертизу, уже область собиралась выделять нам деньги - часть в этом году, часть в следующем. Но на каком-то этапе это опять встало. Департамент транспорта заявил, что не хватает схемы развития дорожного движения в городе. Но она абсолютно не привязана к строительству этой дороги. Я могу сказать одно - хочешь сделать сделаешь, не хочешь - будешь что-то придумывать.

Улица Сперанского Фото: Антон Ноздрин

Улица СперанскогоФото: Антон Ноздрин

Больше перспектив у дороги, соединяющей микрорайон 8-ЮЗ с улицей Диктора Левитана:

- Мы получили участок между двумя училищами, сейчас идут предпроектные работы, дорогу надо будет достроить до проспекта Ленина, чтобы не получить очередное узкое место.

Строится дорога и в районе улицы Студенческая - она соединит новый район с основной трассой. Она строится вскладчину: застройщики делают подъезды к домам и укладывают там дорожное полотно, а город, когда все будет готово, заасфальтирует.

А вот продление улицы Северной через территорию завода «Электроприбор» - похоже, тупик. Андрей Шохин посоветовал губернатору Владимиру Сипягину самому выяснять, почему руководство «Электроприбора» не идет городу навстречу.

- Я советую ему встретиться с руководством завода. Если дорога до сих пор не открыта, значит, есть какие-то препятствия.

Однако какие именно - Андрей Шохин журналистам не сказал. Или сам не знал, или не захотел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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