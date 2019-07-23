Заброшенные сады у ДТЮ начали превращать в сквер: появились скамейки, брусчатка и мусорный контейнер

В заброшенных садах за ДТЮ в минувшие выходные волонтеры организовали Арт-субботник. Общественники говорят, что сквер давно нуждается в благоустройстве: средь яблонь, дубов и кленов не погуляешь вечером, потому что там нет освещения. Не присядешь на скамейку - их тоже нет. Не выбросишь мусор в урну - по той же причине. Поэтому активисты решили исправить ситуацию, установив в садах пять скамеек и один бак для мусора. Теперь в планах — сделать дорожки, освещение и предусмотреть емкости для раздельного сбора мусора.

Волонеры надеются, что отдыхающие теперь не будут бросать мусор на травуФото: Валерия Рудометова

Организатор субботника, который прошел 21 июля, модератор группы «Зеленый Владимир» Полина Артюх рассказала, что активисты занимаются этим парком с 2015 года.

- Тогда нас к этому побудил проект застройки зеленой зоны под видом «Парка эпох», который подразумевал спортивно-оздоровительный центр, три гостиницы и торговые центры. Но проект так и не воплотили, несмотря на то, что горожане хотели на этом месте настоящий парк, - сказала Полина. - Сейчас заросшие сады можно благоустроить в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Мы добиваемся включения его в эту программу. Однако бюрократическая процедура длинная, а скамейки там людям нужны уже сейчас.

Трудности были с подвозом материалов. Дорога в парке только такаяФото: Валерия Рудометова

50 общественников, которые вызвались участвовать в субботнике, нашли спонсоров, в числе которых - «Владимирское объединение ландшафтных архитекторов и дизайнеров». В итоге было закуплено пять скамеек, но, узнав о благоустройстве, анонимный меценат предоставил еще две. Их установят уже в следующий раз.

Для всех скамеек вымостили площадки, потому что в парке нет ни одной дорожки — только земля, которая после дождя превращается в лужу грязи. Брусчатку под лавочки сделали из пластиковых бутылок, собранных в этом же парке. Также активисты посадили кусы гортензии, чубушника и спиреи.

В сквере уже есть есть отдыхающие

- Департамент ЖКХ нашу инициативу поддержал. Но мэрия Владимира сначала критиковала, - продолжила организатор субботника. - Трудности были с подвозом материалов, ведь в парк просто так не проедешь. Это следующая наша задача. Губернатор, участвовавший в субботнике, сказал, что гравий для подсыпки уже есть. Нужно отметить, что в парке будет сохранено как можно больше зелени!

Спортсменам, которые бегают там каждый день, пообещали освещенные дорожки с экологичным покрытием, а также беговые, велосипедные и лыжные трассы.

В парке будет сохранено как можно больше зелени!Фото: Валерия Рудометова

В завершение Арт-субботника для волонтеров организовали шоу дрессированных собачек. Дети, которые помогали родителям в благоустройстве, особенно обрадовались четвероногим артистам.