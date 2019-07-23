«Ты во Владимире работать не будешь, если за собой не уберешь»

Главный городской эколог Сергей Сухопаров рассказал депутатам горсовета об экологической обстановке в областной столице.

Если сравнивать с другими субъектами Центральной России, она благополучная. Благодаря тому, что треть территории города занимают зеленые насаждения, горожане дышат относительно чистым воздухом. Концентрация вредных загрязняющих веществ не превышает норму. Изредка превышение фиксируется возле АЗС, трасс и котельных предприятий. Сергей Сухопаров заявляет, что на 80 процентов и воздух, и почву загрязняет автотранспорт. И это при том, что более 40 процентов общественного транспорта работает на газомоторном топливе.

- Надо отметить,что антропогенное воздействие на почву очень сильное, - рассказал начальник городского отдела по охране окружающей среды Сергей Сухопаров. - Когда рядом с Центральном городским парком пустили автотранспорт, там показатели загрязнения почвы увеличились в 6-7 раз.

А вот качество воды в семи городских родниках экологов в хорошем смысле даже «поразило». По последним результатам биохимических анализов, незначительные превышения концентрации загрязняющих веществ нашли только в роднике у стадиона Торпедо. Уровень жесткости был превышен в роднике на улице Офицерской. Во всех остальных источниках: «Казанский родник» на улице Верхняя Дуброва, родник на улице Маяковского, «Леонтьев родник» на улице Мира, родник в районе ГЗС Сунгирь и Никольский родник вода безопасна для употребления. Но Сергей Сухопаров рекомендует водичку кипятить, потому что показатели могут меняться. Тем более, что сейчас власти проверяют источники один раз в год, вместо двух. Нет средств.

Не хватает денег и на озеленение города - на это выделяется всего 150 тысяч рублей в год. А были времена, когда на эти нужды муниципальный бюджет тратил миллион.

- Ну и что мы посадим на 150 тысяч рублей? 170 деревьев. А масштаб должен быть раз в 10 больше. Вот 2011 году мы высадили 2011 саженцев, но нам их суздальский лесхоз подарил, - рассказал Сергей Сухопаров.

Дополнительные средства на экологию в муниципальном бюджете изыскать можно. Городская казна регулярно пополняется за счет штрафов, которые выплачивают предприятия за нарушение правил благоустройства. А это около пяти миллионов рублей только за последние полгода. Плюсом платежи за негативное воздействие на окружающую среду и снос зеленых насаждений.

- Я понимаю,что запрещено создавать фонды, и бюджет должны распределять депутаты, но может мы подумаем, как бы немножко привязать вопрос компенсации зеленых насаждений к озеленению города, вопросы природоохранного законодательства - к ликвидации несанкционированных свалок, - предлагает Сергей Сухопаров.

Что же касается несанкционированных свалок, то на их ликвидацию в этом году в бюджете предусмотрен один миллион рублей. 500 тысяч уже потратили. Убрали 37 свалок. Стихийные мусорки в основном появляются в труднодоступных местах. «Где попало» свои отходы скидывают недобросовестные строители и их подрядчики. Но разговор с ними короткий, заявил Сергей Сухопаров:

- Хочешь работать в городе, убери за собой! Иначе никак! Вот знаете, это работает.

Депутатов очень волновал вопрос, готов ли город к «мусорной реформе». Законодательно готовы, но что же будет на деле, Сергей Сухопаров побоялся прогнозировать. По его мнению, вопросов пока больше, чем ответов.

- Генеральная схема санитарной очистки области вообще не соответствует действительности. Там есть объекты, куда надо возить мусор, которых в природе не существует. И наоборот, есть ряд населенных пунктов, где люди живут, так вот этих населенных пунктов нет в генеральной схеме. Что касается контейнерных площадок, там тоже только треть обозначена. Тот, кто этим будет этим заниматься, с самого начала столкнется с проблемами.