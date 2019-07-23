Владимирцы задолжали компании «ЭнергосбыТ Плюс» за свет и тепло 580 миллионов рублей

Кому во Владимире темно?

Ровно в 7 утра приставы уже стоят у дома № 3б по улице Комиссарова. Здесь живет не одна семья, задолжавшая за свет и тепло. В квартире на девятом этаже открывает 79-летняя женщина. Она живет вместе с сыном. Семья задолжала более 100 000 рублей. В счет погашения долга обычно реализуют имущество. Здесь брать нечего. Люди живут на грани нищеты.

- По закону мы имеем право реализовать имущество должника, включая автомобиль, в счет погашения долга, но здесь нет ликвидного имущества, произвести арест и продажу квартиры мы не имеем право, так как это единственное имущество, - пояснила Марина Бушуева, зам. начальника ОСП Фрунзенского района г. Владимира.

В другой квартире подобная ситуация. Долг составляет более 50 000 рублей. Мать должника говорит, что счета сын начал оплачивать. Ей вручают уведомление о необходимости явки в службу судебных приставов для определения источников погашения задолженности.

Если деньги найти не удастся, жильцы квартир попадают в черный список. Им отключают свет, чтобы долги не копились дальше. За 6 месяцев с начала года специалисты Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» произвели более 2000 отключений электроэнергии у злостных должников областного центра. И это не предел.

- Только с начала года в отношении должников, которые задолжали 82 миллиона рублей, было подано более 7000 исков. Общая сумма задолженности жителей города Владимира по данным на 1 июля составляет 580 миллионов рублей, в том числе 155 миллионов за электроэнергию и 425 миллионов – за отопление и горячее водоснабжения, - прокомментировал ситуацию Дмитрий Лопатин, руководитель пресс-службы Владимирского филиала ЭнергосбыТ Плюс».

«Конец света» наступает не сразу

Хозяева обнаруживают, что в квартире отключили электричество не вдруг. Компания «ЭнергосбыТ Плюс» сначала письменно напоминает о том, что за электричество и тепло пора расплатиться, когда видят, что потребитель не платит 2 месяца подряд. Если счета не оплачиваются, отправляется извещение о предстоящем отключении.

- При образовании задолженности важно не откладывать решение проблемы. Компания всегда готова индивидуально подходить к каждому случаю. Люди могут обратиться в любое отделение «ЭнергосбыТ Плюс» и вместе со специалистами составить заявления о предоставлении рассрочки по оплате долга и план-график его погашения. Кстати, должник может сам определить, какую конкретно сумму он может каждый месяц добровольно вносить в счет погашения долга, - рассказал Дмитрий Лопатин.

Обычно после получения уведомления о возможном отключении электроэнергии довольно часто владимирцы наконец-то оплачивают старые квитанции. Если нет финансовая ситуация семьи плачевная, главное – идти на диалог, а не игнорировать счета, - говорят в компании.

КОНКРЕТНО

Для оплаты услуг владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» можно воспользоваться «Личным кабинетом» на сайте www.vladimir.esplus.ru.

Проверить наличие возбужденнего в отношении вас исполнительного производства можно на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Владимирской области www.r33.fssprus.ru.