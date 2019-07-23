За пять лет во Владимирской области расселят 2 тысячи аварийных домов

4 миллиарда 760 миллионов рублей — столько выделят Владимирской области из федерального бюджета по программе расселения из аварийного жилья на период с 2019 по 2024 годы.

Всего в регионе за это время должны расселить 2072 дома. В них живет 7009 человек. При этом речь идет лишь о домах, признанных аварийными на 1 января 2017 года. Дома, ставшими таковыми позже, будут расселять потом.

Часть домов уже начали расселять. Пока в лидерах по реализации программы город Струнино - вечный герой фередальных скандалов.

Ветхое жилье во ВладимиреФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

- Помимо того, что там просто много аварийного жилья, и для них эта проблема стоит крайне остро, им еще и легче расселить людей, - говорит директор департамента ЖКХ Илья Потапов. - Дело в том, что там много домов из аварийного дома были частными. И жители уже получили решения суда, по которым им местные власти обязаны были выделить средства на покупку нового жилья. Поэтому сейчас, по сути, идет лишь исполнение решения суда. А значит, ничего не тормозит процесс.

Гораздо сложнее, когда аварийный дом относится к муниципальному фонду. Главная трудность - различия в стоимости одного квадратного метра жилья в муниципальном и частном жилом фонде. Очевидно, что частное жилье стоит дороже. И властям не хватает средств, выделенных по программе. В частности, такая проблема существует в Собинке, где после обрушения перекрытия между этажами в одной из знаменитых местных казарм, было принято решение расселить от греха подальше людей, живущих в других казармах, построенных еще до Октябрьской революции 1917 года. Областные власти обещали помочь.