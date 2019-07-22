Владимирцы прячут мусор под замок!

Владимирцы активно делят не только парковки во дворах, но даже площадки с мусорными контейнерами. Проблема не только в том, что в мусорных ящиках то и дело роются бездомные или сомнительные личности, но и в том, что на площадки несут мусор «чужаки», а не только жители домов, для которых контейнер установлен. Горожане от всего этого устали и стали запирать мусор «на ключ».

Во владимирских дворах все чаще стали появляться закрытые контейнерные площадки с кодовыми и даже дверными замками. Например, такую конструкцию решили установить жители №20 по улице Василисина. Говорят, что хотят чистоты и порядка. Но мусора скапливалось столько, что от желающих там поживиться не было отбоя.

- Вот выйду на прогулку в обед. А эти вот… бомжи лазают там. Ну что уж там искать, - рассказывают жительница дома №20 по улице Василисина. - А они и банки из-под пива собирали, и остатки пиццы видела у них в руках. И ведь не отвадишь их никак. Ну сил нет, правда.

Раньше за старой площадкой были закреплены еще два дома, жители которых платили арендную плату за пользование мусорными контейнерами. Но собственники площадки, жители 20-го дома (контейнеры стоят на их придомовой территории) решили,что «соседи-арендаторы» им больше не нужны. Тем более что по жилищному кодексу на придомовой территории каждого дома должна быть своя контейнерная площадка.

Сейчас новый «металлический мусорный домик» на замке. И пользуются им только жильцы дома №20. Ключ есть в каждой квартире - на ключи собирали по 60 рублей. Стоимость площадки около 50 тысяч рублей.

На улице Мира, 74 сейчас монтируют похожую конструкцию, только она почти в два раза больше - пять контейнеров и отсек под крупно-габаритного мусора. Она предназначена для обслуживания сразу семи домов. Такая контейнерная площадка вышла в два раза дороже - почти сто тысяч рублей. Но жители семи домов смогли договориться, и решили, что так будет выгоднее.

В обоих случаях дома находятся в обслуживании ООО «Владимирская управляющая компания». Директор Михаил Сорокин говорит, что о желании установить такую площадку обычно заявляют сами жители. Затем представители управкомпании делают расчеты и приходят на собрание жильцов. И именно там собственники решают, как будут расплачиваться.

- Если тариф позволяет установить новую контейнерную площадку, мы покупаем и устанавливаем, - рассказывает директор ООО «Владимирская управляющая компания» Михаил Сорокин. - Если тариф минимальный, как на многих домах, 13-16 рублей, то он позволяет только содержать в минимальном объеме. Но если жители хотят такую площадку, мы выходим на собрание с расчетом и по сути кредитуем или на год, или полгода, как жителям удобно. Мы говорим, на сколько увеличится тариф и на какое время. Как только они все выплатят, тариф снова снижается до того уровня,который был изначально.

За контейнерную площадку на улице Мира, 74 жители семи домов выплатили всю сумму сразу, за месяц. Собственнику каждой квартиры это обошлось от 5 до 10 рублей за 1 квадратный метр плюсом к тарифу, в зависимости от дома.

Между тем, кроме чистоты и порядка на придомовой территории, при наличии именно закрытой контейнерной площадки, возможно и удешевление стоимости вывоза мусора.

- При закрытых площадках в принципе можно брать плату не с квадратного метра, а по объему, т.е. накопилось — вывезли. Таким образом, можно вывозить не каждый день, а через день, к примеру. Но опять же, соблюдая санитарные нормы, - говорит директор ООО «Владимирская управляющая компания» Михаил Сорокин.

КОНКРЕТНО

Если вы решили установить на своей придомовой территории закрытую контейнерную площадку, первым делом надо провести собрание жителей. Если будет принято решение, то протокол передается в управляюущю компанию, которая делает все расчеты и, если жителей сумма устраивает, выполняет работы.