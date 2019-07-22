2019-07-22T12:37:35+03:00
Общество

Владимирцы перестают брать микрокредиты «до зарплаты»

Жители Владимирской области начинают понимать, насколько невыгодны займы в микрофинансовых организациях
Вероника ПАНИНА
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Микрозаймов в этом году выдали на 20% меньше по количеству, но в существенно больше по суммеМикрозаймов в этом году выдали на 20% меньше по количеству, но в существенно больше по суммеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Владимирцы, судя по всему, осознали, что микрозаймы «под 1% в день» оборачиваются дикими переплатами за крошечные суммы. Количество заемщиков, обратившихся в микрофинансовые организации, в первом полугодии снизилось почти на 20 процентов по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказали во владимирском отделении Банка России. Уменьшилась и сумма, которую владимирцы занимают у микрофинансовых организаций - в этом году средний займ составляет меньше 9000 рублей. Видимо, на улучшение ситуации повлияли новые законы, регулирующие деятельность микрокредитных организаций.

- Многие компании, раньше специализировавшиеся на выдаче дорогих "займов до зарплаты", сейчас переходят в сегмент среднесрочных займов и займов для предпринимателей. Этому способствуют, в том числе, введенные с 1 июля 2019 года ограничения долговой нагрузки заемщика. Ежедневная ставка по займу ограничена до 1%, а долг по процентам и прочим платежам не может превышать двух тел займа, - рассказала управляющий Отделением Владимир Банка России Надежда Калашникова.

Кстати, микрозаймов в этом году выдали на 20% меньше по количеству, но в существенно больше по сумме. Вместо жителей такие кредиты стали брать индивидуальные предприниматели и небольшие фирмы. Малому бизнесу стало труднее получать деньги в банках, и кроме микрозаймов у них не остается другого выхода. Именно за счет бизнеса объем займов в этом году вырос до 250 миллионов рублей. За I квартал 2019 года объем выдачи займов юридическим лицам вырос на 53%, что составило 56,9 млн рублей, индивидуальным предпринимателям - на 60% до 2,6 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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