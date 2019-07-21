Как я была не права: во владимирском автобусе заплатила за дедушку, который сам не знал, куда ехал

Переполненный автобус, который едет через весь Владимир. Все толпятся, шумят, передают деньги. И вдруг слышу: «Вам нечем платить? Тогда выходите на следующей остановке!». Эти слова кондуктор адресовал 80-летнему дедушке в зеленом пальто. Он уныло молчал, кондуктор настойчиво требовала за проезд и подталкивала деда к выходу.

- Вы хоть знаете, куда едете? - все спрашивает кондуктор. Дед молчит. Ну, думаю, всякое бывает: забыл старичок деньги, надел не то пальто, где лежала мелочь. Надо помочь. Что я, обеднею с 24 рублей?

- Стойте, не выгоняйте его, я заплачу, - говорю.

- Мне нужно к Золотым воротам, - неловко ответил старик и присел обратно.

У Золотых ворот он так и не вышел, что уже заставило меня засомневаться. Может перепутал Золотые ворота с Успенским собором?

Второй раз я увидела деда как раз на мосту рядом с Макдональдсом. Он шел медленно, но уверенно: не спотыкался, смотрел вперед. Никто подумать не мог, что дед не знал, куда шел. А на следующее утро все соцсети трубили о пропаже 80-летнего Геннадия Ивановича. Последний раз его видели в районе «Полянка», рядом со Сновицами. Видимо, дед добрался на окраину города таким же путем — кто-то опять заплатил. К счастью, волонтеры «Лиза Алерт» сумели найти пенсионера и вернуть родственникам. А если бы дед вообще уехал из города? Тогда где искать? В лесах?

По данным владимирского отряда «Лиза Алерт», большинство людей как раз теряется в лесу. Только за июль во Владимирской области поступило уже 62 заявки на поиск 80 человек. Из этих заявок 41 — лес и 21 — город. Понятное дело, что наткнуться на человека в лесу — дело случая, а вот встретить потерявшегося на улице и позвонить в полицию сможет точно каждый. И именно это надо было делать.

- Если вы видите пенсионера, который растерян, одет не по сезону, не понимает, где он находится и куда ему надо или обращается к прохожим со странными вопросами, вероятно, у него расстройство психики. Скорее всего, это болезни Паркинсона или Альцгеймера. Человек теряет память, не ориентируется на местности, - рассказала Ирина Салтыковская, куратор добровольного поискового отряда «Лиза Алерт». - Ни в коем случае не оплачивайте ему проезд, если он не может ответить, куда ему надо или если что-то «не складывается» в его рассказе. Люди с возрастными нарушениями памяти часто возвращаются туда, где они уже давным-давно не живут или не работают, их там никто не знает и не ждет. Потом пенсионеры блуждают по этой местности… Результат такого «путешествия» может стать плачевным.

Ирина объясняет, что когда сердобольные граждане платят за бабушку в автобусе, чтобы она добралась «к доченьке», волонтерам приходится искать человека месяцами и находить в сотнях километрах от дома — и повезет, если найдут живым. За год добровольцы отряда получают несколько тысяч таких заявок. Очень часто случается, что родственники не до конца понимают риски и особенности заболевания.

- Не оставляйте дезориентированного человека одного, - просит куратор поискового отряда. - Если вы повстречали такого на улице, позвоните в 112, расскажите, где вы вместе находитесь. Если же пенсионер жалуется на плохое самочувствие, вызывайте «скорую» и не давайте никаких таблеток. Перед тем, как его заберет полиция или «скорая», сфотографируйте, запишите приметы, время и место, где вы с ним встретились, и сообщите нам на номер 88007005452 – вдруг его уже ищут? Бывает так, что родные пожилых людей пишут записки с адресом и своими контактами и кладут в карманы, делают специальные браслеты и метки на одежде – поищите их.

Не бойтесь попасть в неловкое положение перед пожилым: если ошибетесь, то извинитесь и пойдете дальше, а если нет — спасете жизнь.