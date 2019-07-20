2019-07-19T18:25:33+03:00
Общество

В Юрьев-Польском увеличилась преступность, а в Радужном - снизилась

35% особо тяжких преступлений во Владимирской области остаются не раскрытыми
Валерия Рудометова
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В прокуратуре региона говорят, что самым тихим городком считается РадужныйВ прокуратуре региона говорят, что самым тихим городком считается РадужныйФото: Тимур ХАНОВ
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Жизнь в области, судя по статистике прокуратуры за первые полгода 2019-го, становится спокойнее. Количество преступлений в целом снизилось на 8,5%. Но в некоторых районах убийства, грабеж и драки все еще случаются каждый день. 231 преступление за полгода зарегистрировано в Юрьев-Польском районе — уровень вырос аж на 44%, 195 преступлений случилось в Камешковском и Суздальском районах. Тем не менее есть города, где жить стало спокойнее.

В прокуратуре региона говорят, что самым тихим городком считается Радужный. Там за полгода произошло всего 49 преступлений. Правда, раскрывают только 61% преступлений - ниже, чем в среднем по области. С Радужным печальные последние мечта по раскрываемости занимают Владимир (58,3%) и Ковровский район (54,7%). В целом общая раскрываемость преступлений осталась на уровне прошлого года — 65%. А вот особо тяжкие преступления раскрывают лишь на 55%. Увеличение тяжких и особо тяжких преступлений отмечается во Владимире — 638 случаев, в Коврове — 859, в Муромском районе — 173.

Последние полгода преступники стараются не нападать на улицах и в других общественных местах. Наоборот, они стали выбирать безлюдные места, чтобы остаться незамеченными. И, как подчеркивают в прокуратуре, все больше людей совершают преступления на трезвую голову. Если за полгода 2018-го совершено 1978 «пьяных» преступлений, то сейчас — 1702.

ИСТОЧНИК KP.RU

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