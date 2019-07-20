Вся жизнь - в резных наличниках

На тихой улочке неподалеку от Суздальского кремля стоит добротный двухэтажный дом. На первый взгляд, он ничем не отличается от многих других суздальских домов: солидные бревенчатые стены, веранда, двор… Типичная русская изба, такие и 200 лет назад ставили зажиточные крестьяне. Как положено, окна обрамляют резные наличники: на Руси тонкость и особенности резьбы всегда выражали индивидуальность хозяина.

Вот только наличники на на окнах этого дома уникальные: узоры на них не канонические славянские, да и вообще ни на что не похожие. Причем удивительной деревянной резьбой украшены не только окна, но и другие детали дома. Вот западный конек крыши. В резьбе, если читать справа налево, угадывается... история отечественной авиации, начиная с самолета Можайского. Очертания этого летательного аппарата, спроектированного русским летчиком еще в конце 19 века, мы помним со школьной скамьи.

Обходим дом по периметру, и с южной стороны видим: под крышей слева направо по всей протяженности этой части периметра идет деревянная полоса и на ней… двоичный код. Помните нолики и единички? Вот они и вырезаны. Как будто мастер запечатлел странную программу.

Ниже – окна, на наличниках которых вместо старославянских символов современные значки-лейблы. А еще - лыжи, русалки, дирижабль и совсем неожиданное – книги с лыжами. Можно лишь догадываться, что может оказаться за этими окнами.

Этот необычный дом принадлежит московскому финансисту Алексею Полякову. Москвичи любят древний Суздаль, и когда покупают тут жилье, хотя и привносят что-то от себя, стараются сохранить его русский колорит.

Выдумки графика Ерашова

Дом Полякова оформлял местный художник Александр Ерашов. Биография Александра в каком-то смысле не менее примечательна, чем его работы.

Александр не коренной суздальчанин – он этнический немец, лишь три года назад приехавший в город-музей из Казахстана. Его жанровая специализация – художник-график. За то сравнительно небольшое время, которое Александр Ерашов прожил на Владимирщине, он успел полюбить эту землю. Сейчас художник работает над картинами для своей новой выставки, которая будет посвящена именно Суздалю. На ней город-музей будет представлен от незапамятных времен до наших дней. Эти картины - из многолетней серии художника «Летопись», которую можно писать бесконечно - как бесконечны красоты России.

А резные наличники для художника Ерашова - скорее прикладное искусство. Плюс дружеская услуга - с хозяином дома Алексеем Поляковым он дружит много лет. Кстати, украсил художник не только экстерьер дома - окна и конек крыши, но и интерьер.

Внутри дома меня поражают старые половицы, покрытые изящными золотистыми изображениями. Техника весьма оригинальна - изображения нанесены золотистой нитро-краской особым фломастером, где краска к «жалу» движется не самотеком, а принудительно с помощью дозатора. Это, кстати, именно графика.

- Александр, что это?

- Чудо-юдо рыба-кит - Суздаль. Это фантазия на тему Руси и моря.

На втором этаже стены и своды просторной светлой детской (у супругов Поляковых мальчик и девочка) украшены серебряными картинками сказочных деревьев, птиц, животных… Серебро на белом. Чем-то напоминают старинные фрески, да и работать художнику, как выяснилось, пришлось методами древних мастеров.

- Умышленно не рисовал человеческие лица, - говорит Ерашов, - чтобы у детей не было дискомфорта – открываешь глаза, а на тебя смотрят! Расписывать эти своды было трудно. Во-первых – физически, потому что приходилось выгибаться назад. Во-вторых – творчески, я же график, мне нужен клочок бумаги, на котором я что-то красивое нарисую, а тут другая ситуация. И расписывал детскую я почти без предварительных размышлений, сразу из головы. Хозяевам дома очень понравилось.

Кроме расписанных графикой пола и стен в доме банкира Полякова есть выставочные работы Ерашова, в рамках под стеклом. Они необычные. Ну, например, особые банкноты «two all dors», где привычная долларовая аббревиатура USA означает иное – союз Сибири и Аляски. А на открывшейся в конце мая в Москве выставке «Микрокосм» ерашовские банкноты называются «баррелями», и наши дороже американских в 10 000 раз. Так видит «курс валют» график Ерашов.

- Александр, откуда такие купюропридумки? А еще на многих работах – нефтяные вышки и внизу полотен написано «OIL».

- У меня есть серия работ «Нефть». Нефть – очень актуальный углеводород. Вот она, моя больная фантазия, - улыбается художник.

«Окна личной жизни»

Наличники, оформленные Ерашовым, не имеют какого-то отношения к графике. Это искусство прикладное. Но с какой информативной выдумкой! В каждом символе - часть биографии владельца.

Наличники одного из множества окон украшены изображениями герба Златоуста, города, откуда родом Поляков. Есть узнаваемый шпиль МГУ, где он учился. Винты самолетов, лыжи и книги – это увлечения владельца. Поляков называет это своим личным окном.

Правее – наличники, увенчанные логотипом московского метрополитена. Именно там Алексей познакомился с будущей женой Татьяной. По бокам – эскалаторы метро, прорисованные в виде дамских туфелек. По бокам – рельсы метротоннелей, внизу – вагоны поезда метро.

Этакие «окна личной жизни» семьи Поляковых. Много изображений самолетов. Дело в том, что суздальский-московский финансист с детства «болел» небом и хотел стать летчиком. Зрение подкачало. Но спустя годы Алексей Поляков выучился на пилота, получил любительское удостоверение и теперь, когда выкроит время, летает на личное «стрекозе», маленьком самолете «сесна».

СПРАВКА «КП»

Александр Ерашов как график популярен не только в России. У него было 5 выставок в Лондоне. В феврале этого года с успехом прошла выставка «Летопись» в Словакии. Супруга Александра Василина занимается керамикой. Их такса Лана специализируется на выгуливании хозяев.