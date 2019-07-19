Во Владимирской области в очередной раз выбирают самую красивую деревню

Прием заявок завершен. «Конкурс красоты» среди владимирских деревень стартует 20 июля. Его проводят пятый год подряд и количество желающих только растет. В этом году подано на 19 заявок больше, чем в прошлом, всего же их 95. Самым активным оказался Суздальский район - участвуют 16 населенных пунктов, в «аутсадерах» Селивановский район - только одна заявка.

- Суздальский район участвовал всегда, на протяжении всех четырех лет, и в этот раз тоже. Вы знаете, как это людей объединяет! - рассказывает глава Павловского сельского поселения Суздальского района Ольга Гусева. - Суздальский район брал разные номинации:«Самое дружное село», «Самое историческое село», «Самое спортивное село». Мы не преследуем цель получить Гран-При, мы хотим, чтобы люди увидели красоту наших сел.

Правила участия в этом году те же,что и год назад. Заявки на участие принимают в трех категориях: населенные пункты до 150 жителей, от 150 до 1000 человек, и от 1000 до 3500. Критерии оценки не изменились, но их четко структурировали. Всего в общей оценочной ведомости, с которой будут ездить члены оргкомитета, восемь пунктов. Максимальные 10 баллов можно будет получить по 6 пунктам: за архитектуру, наличие объектов живой и неживой природы, культурную составляющую, туристический потенциал, экологию и благоустройство.

Деревня Черкутино - 2 место в прошлогоднем конкурсе. Фото: Опора России

По 20 баллов будут присуждать за красоту и активную позицию местного населения.

По итогу можно заработать максимальные 100 баллов. Стремиться к этой цифре точно стоит, ведь Гран-при - 150 тысяч рублей. Также в каждой из 3 групп определят победителей и призеров: за 1 место дадут 80 тысяч рублей, за 2 - 50 тысяч и 3 место - 30 тысяч рублей. Лучшие в номинациях получат от 5 до10 тысяч рублей. Количество номинаций точно не обозначено, они могут появляться в процессе конкурса. Известно только,что в этом году появится новая номинация «За безопасность».

В этом году у мероприятия появился свой сайт: http://best-village.ru/. На нем размещена вся информация о региональном конкурсе, его участниках, и самое главное, именно там появится график выездов членов оргкомитета. Жители населенных пунктов будут заранее знать, когда к ним приедут. Выездные комиссии будет работать с 20 июля по 31 августа.

Надо сказать,что времени у селян осталось совсем не много. Организаторы напоминают: как встретить, что показать и даже как проводить членов жюри - всецело в руках местных жителей. Просьба была только одна - «Не спаивать!». Представители муниципальных образований встретили эту фразу громким смехом, но пообещали,что все будет в меру. Идей на самом деле много.

Деревня Бутылицы - Гран-при в прошлогоднем конкурсе. Фото: Опора России

- В прошлом году у нас принимало участие село Улово. Вот там есть рыбохозяйство. И мы душевно посидели. Ну так, в меру, - рассказывает глава Павловского сельского поселения Суздальского района Ольга Гусева. - А на самом деле в нашем районе много православных церквей, и наши батюшки так завораживающе рассказывают, что комиссия просто тает.

- А у нас в Судогодском районе, в селе Борисоглеб отец Олег придумал велосипедный маршрут. А еще мы тренировали представителей оргкомитета владеть шашкой. Азарт был в их глазах, сам видел, - поделился впечатлением глава администрации Вяткинского сельского поселения Валерий Сафонов.

Чем будут удивлять в этом году, селяне строго хранят в тайне. Голосовать за деревни и села можно «ВКонтакте». Для того,чтобы отдать свой голос, нужно зарегистрироваться в группе: https://vk.com/bestderevnya33. Ради того, чтобы проголосовать ща свою деревню, осваивать интернет взялись даже бабули.