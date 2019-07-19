В Суздаль заехали европейские пенсионеры на автомобилях-«чемоданах»

В четверг, 18 июля, в городе-музее откуда ни возьмись появились ретро-авто, похожие на обклеенные ярлыками туристские чемоданы. И рассыпались по Суздалю, вызывая удивление горожан и туристов. Машинки-то не простые. Даже французская давно не выпускаемая «матра» имела место быть! И древний «бумер» притулился напротив Торговых рядов.

Древний «бумер» притулился напротив Торговых рядовФото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

У ретро-«вольво» мы познакомились с владельцами - шведами пенсионного возраста. Они сносно говорили по-английски.

- Откуда и куда путь держите?

- Из Парижа в Пекин.

- Через Суздаль??

- Да!

Мы посмотрели путевой лист: Париж – Прага – Краков – Москва – Екатеринбург – Новосибирск – Иркутск – Улан-Батор – Пекин. То есть 30 экипажей со всей Европы специально сделали крюк после Москвы, чтобы посмотреть красоты Суздаля. И по словам стокгольмских пенсионеров, они ни на секунду не пожалели.

Французская давно не выпускаемая «матра»Фото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

Это ретро-ралли носит официальный статус «Trophee Paris-Pekin», стартовал караван 7-го июля в Париже, а финиш насечен на 12-е августа в столице Китая. Это такая «ответочка» июньскому ретро-ралли Пекин-Париж. Но не те же машины легли на обратный курс, нет. Тут совсем другие экипажи и другие авто. Главным спонсором у этого мероприятия выступил французский бренд соевых йогуртов и соков (с наполнителями от шоколада до лимона). Ну а наш спорт часто спонсируют производители пива. Каждому свое…