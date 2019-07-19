Во Владимире сворачивается программа ремонта дворов

Несколько лет назад в России появился шикарный проект «Формирование комфортной городской среды». Хорош он был тем, что за счет федеральных и областных средств жители могли отремонтировать свои старые дворы. Да не просто отремонтировать, а сделать из него конфетку, причем вкладываясь по минимуму - в первый год ремонт для жителей вообще ничего не стоил.

Однако, похоже, в таком виде система работает последний год. Во всяком случае, директор департамента ЖКХ Илья Потапов сказал, что с 2020 года по программе «Формирование комфортной городской среды» большая часть бюджетных средств будет уходить на восстановление и ремонт общественных пространств.

- Логику федеральных властей понять можно — нужно улучшать жизнь в целом, - сказал он. - А мы, когда хотим отдохнуть, ходим не в соседние дворы, а в парки, скверы и так далее. Поэтому нужно сделать именно городскую инфраструктуру привлекательной. Что касается дворовых территорий, то программа будет сведена к финансированию минимального объема работ.

Что это означает? Власти будут оплачивать лишь асфальтирование дворовых проездов, установку или ремонт внутридворового освещения, установку скамеек и урн. А все остальное жителям придется делать за свой счет. Раньше в том же Владимире можно было обновить полностью детскую и спортивную площадки всего за 20 процентов их стоимости, а создание автомобильной парковки или озеленение двора обходилось жителям лишь в половину от общей стоимости работ.

Но программу свернут лишь в 2020 году. А в этом году на ее реализацию выделено 526 миллионов рублей. В том числе, сюда входят деньги и на дворы. Всего в этом году должны отремонтировать 144 двора. Кстати, 53 из них уже сделаны.