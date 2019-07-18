2019-07-17T22:43:02+03:00
Общество

«Сэкономлю на еде, но в отпуск все равно поеду!» Какой отдых выбирают владимирцы

Тур в Абхазию - от 6000 рублей, в Австралию - от 350 тысяч
Елена Масленникова
Поделиться:
Владимирцы планируют свои отпуска «вопреки всему» и «несмотря ни на что»Владимирцы планируют свои отпуска «вопреки всему» и «несмотря ни на что»Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА
Изменить размер текста:

Владимирцы планируют свои отпуска «вопреки всему» и «несмотря ни на что», заявляют во владимирских турагентствах. Народ настолько устал «пахать за себя и за того парня»,что готов на все, чтобы отдохнуть. Жителей областного центра не останавливают подорожавшие процентов на 10-15 отечественные и заграничные туры, не останавливает и реальное снижение доходов.

Владимирцы с удовольствием едут на Кипр, в Грецию и Испанию Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Владимирцы с удовольствием едут на Кипр, в Грецию и ИспаниюФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

- Я семь лет не был в отпуске, все время на грядках, да в делах. Уже просто не могу. Грядки здоровья не прибавили, точно могу сказать, - делится Алексей. - Я вот накопил 25 тысяч рублей, поеду. Все равно куда. Лишь бы растянуться пластом на пляже и отдохнуть.

Как рассказывают представители владимирских турагентств, по-прежнему самыми востребованными остаются заграничные туры в Турцию и Тунис. Пятизвездочный отель с «олл инклюзив» в Турции на неделю обойдется в 40-50 тысяч рублей на человека.

Покупают владимирцы и ВИП-туры Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Покупают владимирцы и ВИП-турыФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Интересно, что отдых в Сочи и в Крыму в аналогичных условиях будет стоить столько же, но уровень сервиса будет значительно ниже. Да и пляжи турецким не чета: в Сочи крупная галька, в Крыму холодная вода. Итак такой: владимирцы по-прежнему отдают предпочтение заграничным курортам. Отечественное«все включено» пока не может составить достойную конкуренцию зарубежному.

Между тем, 40-50 тысяч рублей на отдых не все готовы потратить. Владимирцы ищут варианты подешевле. Самым бюджетным направлением зарубежного отдыха считается Абхазия. За 12 тысяч можно съездить вдвоем на 10 дней, но удобств минимум: мини-отель, только завтраки, расстояние до моря метров 400 и плюсом дополнительно придется покупать билеты. А тут уж кто как: поездом или автобусом до Сочи, а там «на перекладных». Но владимирцы ради отдыха готовы и такие препятствия преодолевать.

Самыми востребованными остаются заграничные туры в Турцию и Тунис Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Самыми востребованными остаются заграничные туры в Турцию и ТунисФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Но не все, конечно. Есть категория отдыхающих,которые хотят комфорта во всем, поэтому копят денежки заранее и даже берут кредиты. Речь идет о европейском направлении. Владимирцы с удовольствием едут на Кипр, в Грецию и Испанию. Кипр и Греция привлекают потрясающими пляжами и вкусной едой. Конечно, ведь не зря же к отпуску худеют! Чтобы потом, на отдыхе, отлежаться и наесться от пуза! Такой «гастротур» на Кипр на двоих на неделю обойдется в среднем в 100 тысяч рублей.

Кипр и Греция привлекают потрясающими пляжами и вкусной едой Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Кипр и Греция привлекают потрясающими пляжами и вкусной едойФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

А вот в Испанию едут не ради еды, а ради экскурсий. Причем попав туда раз, многие едут по второму кругу - не удается все посмотреть за один визит. Испания в среднем обойдется в 60 тысяч рублей на неделю за отель две звезды и без питания.

Покупают владимирцы и ВИП-туры. Таких туристов немного, но есть. В последнее время горожане проявляют интерес к Австралии — самый экономный вариант от 350 тысяч на двоих на неделю. Покупают путевки на Филиппины, позагорать на берегу Тихого океана, на Сейшелы и на остров Маврикий, что в Индийском океане.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Хождение по мукам с «травматом» и «Сайгой»: как я за четыре дня продлил разрешение на оружие
Спецкорр КП на себе проверил, как работает ужесточающийся с каждым годом «Закон об оружии» и за четыре дня прошел бюрократический квест по лицензионно-разрешительной системе
Новости 24
Во Владимирской области отключат телевизионные каналы
В Александрове из жилого дома эвакуировали 15 человек
Убийце молодой девушки в Юрьевце, найденному по ДНК, вынесли приговор
Две жительницы Коврова пытались продать 27 свертков наркотиков
Житель Гороховца обокрал шесть частных домов
Владимирские полицейские нашли подозреваемого в порче мемориальной доски памяти Солженицына
Ведущими Фатьяновского фестиваля в Вязниках станут Александр Олешко и Анна Лузгина
Владимирцев приглашают поиграть в шахматы
Во Владимире отметят международный день бокса
На Владимирскую область надвигается сильный дождь
Во Владимире перевернулся грузовик с пивом
20 и 21 июля в Суздале состоятся соревнования по трейлраннингу
В Добром убирают гаражи
Пресс-служба владимирской Росгвардии рассказала, что сотрудники не обязаны представляться при обращении к гражданину
«Ростелеком» и «Ростех» будут совместно развивать цифровое здравоохранение
Федеральные льготники Владимирской области могут вернуть возможность получать лекарства вместо денег
Ликвидация последствией взрывов газа в Муроме и Коврове обойдется в 30 миллионов рублей
В Суздале пройдет фестиваль воздушных шаров
В молочных хозяйствах Судогодского района нашли массу нарушений