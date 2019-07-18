«Сэкономлю на еде, но в отпуск все равно поеду!» Какой отдых выбирают владимирцы

Владимирцы планируют свои отпуска «вопреки всему» и «несмотря ни на что», заявляют во владимирских турагентствах. Народ настолько устал «пахать за себя и за того парня»,что готов на все, чтобы отдохнуть. Жителей областного центра не останавливают подорожавшие процентов на 10-15 отечественные и заграничные туры, не останавливает и реальное снижение доходов.

Владимирцы с удовольствием едут на Кипр, в Грецию и ИспаниюФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

- Я семь лет не был в отпуске, все время на грядках, да в делах. Уже просто не могу. Грядки здоровья не прибавили, точно могу сказать, - делится Алексей. - Я вот накопил 25 тысяч рублей, поеду. Все равно куда. Лишь бы растянуться пластом на пляже и отдохнуть.

Как рассказывают представители владимирских турагентств, по-прежнему самыми востребованными остаются заграничные туры в Турцию и Тунис. Пятизвездочный отель с «олл инклюзив» в Турции на неделю обойдется в 40-50 тысяч рублей на человека.

Покупают владимирцы и ВИП-турыФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Интересно, что отдых в Сочи и в Крыму в аналогичных условиях будет стоить столько же, но уровень сервиса будет значительно ниже. Да и пляжи турецким не чета: в Сочи крупная галька, в Крыму холодная вода. Итак такой: владимирцы по-прежнему отдают предпочтение заграничным курортам. Отечественное«все включено» пока не может составить достойную конкуренцию зарубежному.

Между тем, 40-50 тысяч рублей на отдых не все готовы потратить. Владимирцы ищут варианты подешевле. Самым бюджетным направлением зарубежного отдыха считается Абхазия. За 12 тысяч можно съездить вдвоем на 10 дней, но удобств минимум: мини-отель, только завтраки, расстояние до моря метров 400 и плюсом дополнительно придется покупать билеты. А тут уж кто как: поездом или автобусом до Сочи, а там «на перекладных». Но владимирцы ради отдыха готовы и такие препятствия преодолевать.

Самыми востребованными остаются заграничные туры в Турцию и ТунисФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Но не все, конечно. Есть категория отдыхающих,которые хотят комфорта во всем, поэтому копят денежки заранее и даже берут кредиты. Речь идет о европейском направлении. Владимирцы с удовольствием едут на Кипр, в Грецию и Испанию. Кипр и Греция привлекают потрясающими пляжами и вкусной едой. Конечно, ведь не зря же к отпуску худеют! Чтобы потом, на отдыхе, отлежаться и наесться от пуза! Такой «гастротур» на Кипр на двоих на неделю обойдется в среднем в 100 тысяч рублей.

Кипр и Греция привлекают потрясающими пляжами и вкусной едойФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

А вот в Испанию едут не ради еды, а ради экскурсий. Причем попав туда раз, многие едут по второму кругу - не удается все посмотреть за один визит. Испания в среднем обойдется в 60 тысяч рублей на неделю за отель две звезды и без питания.

Покупают владимирцы и ВИП-туры. Таких туристов немного, но есть. В последнее время горожане проявляют интерес к Австралии — самый экономный вариант от 350 тысяч на двоих на неделю. Покупают путевки на Филиппины, позагорать на берегу Тихого океана, на Сейшелы и на остров Маврикий, что в Индийском океане.