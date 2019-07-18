Пять причин покупать у владимирских бабушек

Примета лета - длинные ряды тетушек и бабушек, торгующих вдоль тротуаров вишней, смородиной, укропом, помидорами, грибами, цветами... Около всех популярных остановок, в самых «проходимых» местах устраиваются стихийные рынки, где можно купить все летние дары садов, лесов и огородов.

Вся эта торговля незаконна - говоря официальным языком, «несанкционированная». Периодически районные администрации выходят в рейды вместе с полицией, на бабушек составляют протоколы, хотя, как правило, не штрафуют, а ограничиваются предупреждением.

Было бы еще лучше, если бы места для торговли были оборудованныеФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Эта борьба стихийной торговли и районных властей идет много лет. Продавцов пытаются заманить на рынки, где им предоставляют места для торговли - бесплатно или за копейки. Но бабушки с ящиками непобедимы, торговые ряды у остановок не редеют. Потому что есть спрос - будет и предложение.

Признаюсь честно, и мне почти не стыдно - я обожаю покупать на этих стихийных рынках. Конечно, было бы еще лучше, если бы места для торговли были оборудованные и удобные продавцам и покупателям. Но таких мест у нас - по пальцам пересчитать: рынок на Чайковского, рынок на Батурина, остановка «Красноармейская», пара мест в Добром... А стихийные рынки - в каждом микрорайоне. Вот пять причин, почему я люблю «бабушкину торговлю».

Лучше платить бабушке, чем олигарху

Это не главная причина, но она важна не только для меня, так же думают многие. Даже посты периодически появляются в соцсетях: «Сегодня магазины обойдутся без наших денег, покупаем все у бабушек». И правда - все, кто там сидят со своими овощами и ягодами, не олигархи, не миллионеры и не спекулянты. Гораздо приятнее отдать свои 100 рублей дачнице, которая сама вырастила эти огурцы на своем участке и которая купит на них футбольный мяч ребенку, чем перекупщику с рынка, который будет отстегивать «крыше» и начальству.

Многие, покупая у бабушек, не берут сдачу - 5-10 рублей. Их совсем не жалко, в отличие от ситуации, когда в магазине обсчитали.

У бабушек все свежееФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Местное - значит, свежее

Вся вишня, смородина, укроп и картошка у бабушек на остановках - во-первых, местные, выращенные тут же, во Владимирской области, во-вторых, свежие. Как правило, эти овощи и фрукты еще утром на грядках и кустах росли. Нет, я не призываю поддерживать идиотскую идею борьбы с ГМО, которое якобы содержится в магазинных овощах и фруктах. Во-первых, никакого вреда от ГМО не бывает, это научно доказано, во-вторых, ГМО-фруктов пока еще в продаже не существует.

Но турецкие помидоры, краснодарская черешня и молдавский виноград, прежде чем дойти до магазинных прилавках, проделали долгий путь. Мы не знаем, как они хранились, чем обрабатывались, чтобы сохранить товарный вид.

А черника или укроп - вот они, в корзинках, куда их положили утром вот эти руки этой тетушки. Все на виду. Конечно, все надо тщательно мыть, ну а как иначе?

Фиолетовые помидоры, белые баклажаны

У бабушек можно найти такое, что ни в каком магазине и даже в мишленовском ресторане не добудешь. В последние годы сады и дачи стали не просто «подсобным хозяйством», а хобби и даже искусством. На смену бесконечным грядкам кабачков и тыкв пришли удивительные сорта ягод и фруктов.

Для меня вторая половина лета - это всегда сезон «бабушкиных помидоров». Каких только не продают! Желтые, оранжевые, фиолетовые, мелкие «черри» и огромное «бычье сердце». Ну а вкус, конечно, с магазинными не сравнить.

Кроме обычного укропа и петрушки, на остановках можно купить и шнитт-лук, и рукколу, и кудрявую кинзу - да, все это у нас тоже растет. Малина желтая, черная и фиолетовая, клубника десяти разных сортов (увы, в этом году была недолго)... Иногда даже не поймешь с первого раза, что продают, приходится спрашивать.

Ну и конечно дары леса. Черника, лесная земляника, грибы - этого в магазинах просто нет.

Владимирские помидорыФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Бабушки шаговой доступности

Это близко и удобно. Мини-рыночки обязательно попадутся по пути с работы или из магазина. А на официльные рынки на Чайковского и на Батурина надо специально ехать, иногда издалека. Да и работают они неудобно - рынок на Батурина, например, закрывается в пять часов вечера, когда я, как и большинство жителей Владимира, еще на работе.

А тут - ждешь на остановке автобуса, заодно прошелся между рядами, спросил: «Почем укропчик» - вроде и ждать не скучно, и свежей зелени купил.

Конечно, существенное неудобство такой стихийной торговли - невозможность расплатиться картой. Бабушки берут только наличку. Хотя в последнее время пенсионеры все охотнее соглашаются на предложение перевести деньги на карту.

А пообщаться?

Это, конечно, дело вкуса, но уличная торговля «живая». У кассира в супермаркете нет ни времени, ни желания с вами поговорить, да и очередь возмутится. У бабушки всегда можно спросить: а это что за сорт? А те грибочки откуда? И очень часто поболтаешь - и купишь с выгодой для обоих. То последние полстаканчика черники высыпят задаром, «чтобы не стоять», то помидорок отпустят «с походом» - мол, еще эту оранжевую попробуйте, одна осталась.

Кстати, и для самих бабушек эти посиделки - вроде клуба. Конкуренция, конечно, есть, но цивилизованная. А так - то пакетиком друг с другом поделятся, то деньги разменять помогут, то присмотрят за товаром в отсутствие. Приятно там.

КОНКРЕТНО

Почем товар у бабушек

Помидоры - 100-150 рублей килограмм

Черника - 120-150 рублей поллитровый стакан

Укроп, петрушка, лук - 10-15 рублей за пучок

Молодая картошка - 30-50 рублей килограмм

Цветы - 50-100 рублей за букет