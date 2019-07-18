Во Владимире могут закрыться детские библиотеки, спортшколы и Центр классической музыки

Власти города Владимира всеми силами пытаются наполнить городской бюджет за счет областного. В частности, на последнем заседании городского совета были пересмотрены ставки аренды муниципального имущества. Точнее, отменены льготы для социальных и культурных учреждений.

В первую очередь ставки выросли для самых крупных арендаторов - федеральных структуо и областной администрации. Масса учреждений социальной сферы и культуры, которые финансируются из бюджета области, размещаются в зданиях, принадлежащих городу. Вот для них льготная аренда и отменена. На прошлой неделе об угрозе закрытия Музея природы в связи с ростом стоимости аренды сообщила генеральный директор ВСМЗ Светлана Мельникова. А на этой неделе о той же проблеме рассказали в областной администрации.

С 1 января 2020 года стоимость аренды для поликлиник, спортивных школ, библиотек выросла вдвое. А кое-где рост арендной платы вообще невозможно подсчитать - раньше здания предоставлялись в аренду бесплатно. Общая сумма, на которую подорожала аренда и которую, соответственно, городской бюджет должен таким образом получить из областного - около 17 миллионов рублей в год.

В администрации Владимирской области утверждают, что односторонний отказ от договоров безвозмездного пользования – это прямое нарушение социальных обязательств со стороны администрации города Владимира. Однако информации о том, что «белый дом» будет через суд оспаривать этот отказ, пока нет.

Не факт, что власти области - точнее, депутаты Законодательного собрания, так как именно они должны принимать бюджет на будущий год, захотят закладывать эти 17 миллионов рублей на аренду. Вполне возможно, что областные организации просто съедут из занимаемых ими помещений.

Среди учреждений, которые могут оказаться бездомными с будущего года:

Центр классической музыки на Георгиевской, 1 (аренда выросла с 0 до 2 миллионов рублей);

Областная библиотека для слепых (аренда выросла в 2 раза);

Владимирская областная библиотека для детей и молодежи (аренда выросла в 2 раза);

Детские спортивные школы по боксу и по самбо (аренда выросла в 2 раза);

Два филиала детской поликлиники №1 - на проспекте Ленина и Большой Нижегородской (аренда выросла с 0 до 1,3 миллиона рублей).

Также в списке несколько объектов, принадлежащих управлению соцзащиты.