Во Владимире могут закрыться три филиала поликлиник - детской и двух взрослых

Администрация Владимира приняла очередные решительные меры, чтобы надавить на власти региона и заставить их выделить субвенции из областного бюджета на городские нужды. Напомним, весной этого года мэрия Владимира отказалась подписывать соглашение с администрацией Владимирской области о выделении дотаций «на выравнивание бюджетной обеспеченности» муниципалитетов. Все уперлось в принцип - субвенции из областной казны будут выделены при условии сокращения дефицита городского бюджета до 5%. Город соглашение подписывать отказался и потерял на этом почти 100 миллионов рублей. Конфликты из-за межбюджетных трансфертов были и раньше - почти с момента избрания губернатора Сипягина. Мэрия Владимира стала утверждать, что город, являющийся донором областного бюджета, недополучает оттуда денег.

В качестве средства воздействия на областное руководство власти Владимира начали использовать финансовые инструменты. В частности, резкое увеличение арендной платы (или ввод там, где ее не было) за использование городских зданий.

Очередная ласточка «прилетела» на прошлой неделе. Мэрия Владимира объявила, что областные медицинские учреждения будут с 1 января 2020 года платить за аренду недвижимости 2,5 миллиона рублей в год - около 208 тысяч рублей в месяц. Речь идет о кабинете врача общей практики в микрорайоне Лесной (филиал городской клинической больницы №5), фельдшерско-акушерском пункте в Заклязьменском (входит в структуру городской поликлиники №2) и детской поликлинике на проспекте Ленина, 53. В здании на проспекте Ленина, где располагается филиал детской поликлиники №1, работают узкие специалисты, расположены подростковый кабинет и центр охраны здоровья детей, а также администрация поликлиники.

Представители департамента здравоохранения утверждают, что такая статья расходов - 2,5 миллиона на аренду зданий - не была запланирована в бюджете, поэтому выделить средства невозможно, остается только закрыть эти поликлиники. Правда, с учетом того, что аренда вводится с 1 января 2020 года, а бюджет на будущий год начинают рассматривать не раньше октября, времени внести поправки и заложить эту сумму еще достаточно. Но неизвестно, будут ли это делать - область хочет оставить все, как раньше.

- Односторонний отказ от договора безвозмездного пользования – это прямое нарушение социально значимых обязательств со стороны администрации города Владимира, - считают в областной администрации.

КСТАТИ

Департамент здравоохранения неоднократно обращался к администрации города Владимира с просьбой о передаче системе здравоохранения здания бывшей детской поликлиники на ул. Студёная гора (откуда не так давно выселили банк), а также здания бывшей поликлиники «Автоприбор-Точмаш» на ул. Большой Нижегородской.

Вчера стало известно, что в здание на Студеной горе переезжает администрация Октябрьского района. Как будет использоваться бывшая автоприборовская поликлиника, пока не решено.