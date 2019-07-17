Белые в лесу! А также лисички, маслята и свинушки

Владимирскую область накрыло грибной волной - спасибо июльским дождям. Грибы продают где можно и где нельзя. С баночками, картонными коробками, ящиками и корзинами грибники стоят на рынках, возле рынков, на остановках и даже около супермаркетов. Удивительно, но штрафы за торговлю в неустановленных местах никого не пугают.

«Кто нас оштрафует? Мы же бабушки!»

На остановке «Улица Гастелло» бабульки грибами и ягодами сидят дружно в ряд. Спрашиваю у них:

- Вы знаете, что за торговлю в неустановленных местах могут оштрафовать от 500 до 2000 рублей?

- А чего нам бояться, - спокойно отвечает Алевтина Николаевна. - Кто ж нас, старух, накажет? Мы тут каждый день сидим, с мая. Сидим почти целый день и обедаем иногда здесь же. И никто нас еще не оштрафовал.

Грибами торгуют и на рынках и на остановкахФото: Елена Масленникова

Андрей решил встать со своими дарами леса рядом с остановкой «площадь Ленина». Задаю тот же вопрос — молодой человек робко отвечает:

- Ну я ж никому не мешаю. Продукция у меня свежая. Грибы и ягоды сегодня сам собрал. Приехал из Судогодского района. Вряд ли меня кто-то будет штрафовать. Не боюсь, вообщем.

Белые не уродились

Грибов во Владимире много, а вот разнообразие - не очень. На шести мини-рынках, официальных и нелегальных, ассортимент почти у всех одинаковый. У каждого в продаже есть подосиновики и подберезовики, чуть реже встречаются лисички, а вот белые — редкость.

На проспекте Ленина у «1000 мелочей» продают грибочки, собранные под Ставрово. Цены вполне приемлемые: маслята - от 80 рублей за килограмм, подберезовики — от 70 за кучку, красавцы-подосиновики от 100 рублей за кучку. Бабули охотно торгуются. Грибы можно взять поштучно, только на суп, к примеру, а можно сразу ведром.

На Центральном рынке на Батурина официальная торговля невелика: грибы продают в павильоне «Фрукты-Овощи» только на одном прилавке. Килограмм боровиков — 1000 рублей. Дороговато. Зато эти грибы проверены ветлабораторией рынка.

Зато рядом с павильоном, на улице, ассортимент побольше. У Алексея Михайловича — корзина с подосиновиками и ведерко с «дарьюшками», они же «свинушки». Кучка подосиновиков - от 100 рублей, «дарьюшки» - от 150. Свои грибы Алексей собирал под Суздалем. Поехал туда, потому что слышал,что именно там много белых. Но не нашел.

Грибочки из Суздальского районаФото: Елена Масленникова

- Рано еще, я думаю. Вот сейчас бы солнышка и тепла, и через недельку можно снова ехать. Белые будут, точно говорю! Я спец по грибам! - уверенно заявил Алексей.

На ярмарке на Красноармейской белые - штуками, зато лисички корзинами. Ольга приехала во Владимир из Гусь-Хрустального района, там лисичек - пруд пруди. Отдает по 150 рублей за килограмм. 18-литровая корзина — 2500.

Лисичка корзинами из Гусь-Хрустального районаФото: Елена Масленникова

А вот на рынке на Чайковского только в одном месте нашлись муромские подосиновики — 500 рублей за килограмм. Не густо.

БДИ!

В управлении Роспотребнадзора напоминают: для своей же безопасности грибы лучше покупать на рынках. Там качество проверяют ветлаборатории. В ведомстве отмечают: за последние годы в нашей области не было ни одного случая отравления грибами. То ли мы научились отличать съедобные от несъедобных, то ли правильно готовить.