2019-07-16T18:03:56+03:00
Общество

На улице Гагарина во Владимире построят элитный квартал

Для этого снесут два ветхих дома начала 20 века и гаражи
Вероника ПАНИНА
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Около Лыбедской магистрали появится квартал элитного жильяОколо Лыбедской магистрали появится квартал элитного жилья
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Во владимирской мэрии утвердили проект застройки одного из самых заброшенных мест в историческом ядре города - участка между улицей Гагарина, Ерофеевским спуском и Лыбедской магистралью. Сейчас этот участок (официально называемый «квартал №6») сохраняет все следы бурного прошлого Владимира. Еще в 18 веке эта земля была застроена двух-трехэтажными каменными домами по «образцовым проектам». Однако жили там в основном небогатые люди, и большая часть земли застроена обычными домами без особых художественных изысков. Ценность этого места не только в том, что там сохранилась дореволюционная застройка, но и в сохранении исторической планировки древнего Владимира.

На территории будущей застройки на данный момент имеется только один дом с официальным статусом объекта культурного наследия. Это дом мещанина Пискунова, построенный в конце 19 века (ул. Гагарина, 16). Кроме того, есть пара домов, которые официально охраняемыми не являются, но представляют собой историко-культурную ценность - это дом по улице Гагарина, 24 (бывший дом мещан Язвицких), где в 1908-1913 годах была явочная квартира владимирских революционеров. И симпатичный особнячок по адресу Манежный тупик, 2а - построенный в начале 19 века манеж с полковой церковью 10-го гренадерского Малороссийского полка.

Историческое здание в Манежном тупике

Историческое здание в Манежном тупике

Исторически ценными также считаются дома №18, 20 и 22.

Новый элитный квартал собираются вписать во всю эту историческую застройку с сохранением большей ее части. По плану, в первую очередь снесут гаражи и производственные помещения дорожно-строительного управления, которые находятся в глубине квартала. На его месте построят дом переменной высоты из трех частей: два этажа и чердак, два этажа и мансарда, три этажа. Застройка больше трех этажей (выше 11 метров) в историческом ядре города запрещена.

Гаражи снесут

Гаражи снесут

Кроме того, будут снесены два дома - №22 и №24 по улице Гагарина. Они хоть и исторические, дореволюционной постройки, но в очень плохом состоянии. На их месте построят еще одно такое же трехсекционное здание - высотой от двух до трех этажей.

Дома, которым больше ста лет, пойдут под снос

Дома, которым больше ста лет, пойдут под снос

Всего планируется построить семь жилых секций общей площадью около 10 тысяч квадратных метров. Жить в новых элитных квартирах будет 90-100 человек, то есть жилье будет явно очень дорогое и рассчитанное отнюдь не на средний класс, а, скорее всего, на политическую и бизнес-элиту. Особой инфраструктуры не планируется, да она и не нужна - в шаговой доступности есть и школы, и магазины, и театры. Единственный социальный объект, который есть в проекте - семейный детский садик на 10 мест.

В проекте обещают очень бережно отнестись к имеющимся зеленым зонам, в частности сохранится сквер площадью 0,15 гектаров. Плюс дополнительное озеленение - на территории квартала расположены исторические валы, которые застраиваться не будут, а наоборот, из них сделают дополнительную зеленую зону.

Стоимость квартир в элитном квартале на Лыбедской магистрали пока неизвестна, но в среднем во Владимире жилье такого класса стоит от 75 до 80 тысяч рублей за квадратный метр. То есть скромная (по тамошним меркам) квартира в 100 квадратных метров обойдется в 7,5-8 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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