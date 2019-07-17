На улице Гагарина во Владимире построят элитный квартал

Во владимирской мэрии утвердили проект застройки одного из самых заброшенных мест в историческом ядре города - участка между улицей Гагарина, Ерофеевским спуском и Лыбедской магистралью. Сейчас этот участок (официально называемый «квартал №6») сохраняет все следы бурного прошлого Владимира. Еще в 18 веке эта земля была застроена двух-трехэтажными каменными домами по «образцовым проектам». Однако жили там в основном небогатые люди, и большая часть земли застроена обычными домами без особых художественных изысков. Ценность этого места не только в том, что там сохранилась дореволюционная застройка, но и в сохранении исторической планировки древнего Владимира.

На территории будущей застройки на данный момент имеется только один дом с официальным статусом объекта культурного наследия. Это дом мещанина Пискунова, построенный в конце 19 века (ул. Гагарина, 16). Кроме того, есть пара домов, которые официально охраняемыми не являются, но представляют собой историко-культурную ценность - это дом по улице Гагарина, 24 (бывший дом мещан Язвицких), где в 1908-1913 годах была явочная квартира владимирских революционеров. И симпатичный особнячок по адресу Манежный тупик, 2а - построенный в начале 19 века манеж с полковой церковью 10-го гренадерского Малороссийского полка.

Историческое здание в Манежном тупике

Исторически ценными также считаются дома №18, 20 и 22.

Новый элитный квартал собираются вписать во всю эту историческую застройку с сохранением большей ее части. По плану, в первую очередь снесут гаражи и производственные помещения дорожно-строительного управления, которые находятся в глубине квартала. На его месте построят дом переменной высоты из трех частей: два этажа и чердак, два этажа и мансарда, три этажа. Застройка больше трех этажей (выше 11 метров) в историческом ядре города запрещена.

Гаражи снесут

Кроме того, будут снесены два дома - №22 и №24 по улице Гагарина. Они хоть и исторические, дореволюционной постройки, но в очень плохом состоянии. На их месте построят еще одно такое же трехсекционное здание - высотой от двух до трех этажей.

Дома, которым больше ста лет, пойдут под снос

Всего планируется построить семь жилых секций общей площадью около 10 тысяч квадратных метров. Жить в новых элитных квартирах будет 90-100 человек, то есть жилье будет явно очень дорогое и рассчитанное отнюдь не на средний класс, а, скорее всего, на политическую и бизнес-элиту. Особой инфраструктуры не планируется, да она и не нужна - в шаговой доступности есть и школы, и магазины, и театры. Единственный социальный объект, который есть в проекте - семейный детский садик на 10 мест.

В проекте обещают очень бережно отнестись к имеющимся зеленым зонам, в частности сохранится сквер площадью 0,15 гектаров. Плюс дополнительное озеленение - на территории квартала расположены исторические валы, которые застраиваться не будут, а наоборот, из них сделают дополнительную зеленую зону.

Стоимость квартир в элитном квартале на Лыбедской магистрали пока неизвестна, но в среднем во Владимире жилье такого класса стоит от 75 до 80 тысяч рублей за квадратный метр. То есть скромная (по тамошним меркам) квартира в 100 квадратных метров обойдется в 7,5-8 миллионов рублей.