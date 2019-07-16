2019-07-15T17:55:38+03:00
Общество

За «Я люблю Владимир» мэрии грозит штраф до 20 миллионов рублей

Инсталляция больше не вернется на Соборную площадь
Валерия Рудометова
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В ноябре прошлого года у надписи «вырвали» сердце. Но ее не убрали, а починилиВ ноябре прошлого года у надписи «вырвали» сердце. Но ее не убрали, а починилиФото: Валерия Рудометова
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Многострадальная надпись с сердцем стала предметом судебного иска. Спустя четыре года после ее установки и за сутки до того, как «Я люблю Владимир» убрали с Соборной площади, Министерство культуры РФ подало в суд иск за нарушение охранной зоны памятников архитектуры - Успенского и Дмитриевского соборов. Из Минкульта приезжали с проверкой, составили административный протокол, который передали сначала в Тверской суд Москвы, а потом - во Фрунзенский райсуд Владимира. Теперь городской администрации за установку надписи напротив Успенского собора грозит приличный штраф — от 1 до 20 миллионов рублей.

Почему в Минкультуры заметили надпись после того, как она простояла четыре года, можно только догадываться. При прежнем губернаторе всех все устраивало, кроме горожан, которые чуть ли не с первого дня установки возмущались: «Зачем на святой земле ставить современную надпись?» Впрочем, туристов она привлекала.

В ноябре прошлого года у надписи «вырвали» сердце. Но ее не убрали, а починили. Убрать буквы требовали генеральный директор ВСМЗ Светлана Мельникова (после возвращения на пост) и начальник госинспекции по охране объектов культурного наследия Евгений Гранкин.

Фото:Борис Пучков

Фото:Борис Пучков

Надпись демонтировали 14 июня 2019 года. Тогда официальный представитель мэрии Александр Карпилович объяснил, что на инсталляцию наехала поливальная машина, буквы ремонтируют и, если их получится восстановить, они вернутся на площадь. Мол, на территории, которая считается охранной зоной Успенского собора, допускается установка временных декоративных конструкций согласно приказу Министерства культуры РФ.

- Есть приказ Министерства культуры, где установлены и границы охранных зон, и перечень элементов, которые могут там стоять. В постановлении губернатора от 2010 года также сказано, что на время проведения мероприятий разрешается установка быстро возводимых и также быстро демонтируемых конструкций. Другое дело, все прекрасно помнят судьбу этой инсталляции: сколько людей, столько и мнений. Часть выступала «за» конструкцию, а другая — «против». В конечном итоге инсталляцию пришлось демонтировать, - поясняет Александр Карпилович. - В любом случае, сам объект нарушения демонтирован до судебного разбирательства. Надпись была повреждена до такой степени, что мы не могли ее оставить. Она бы уродовала Соборную площадь.

Будет ли суд штрафовать мэрию за отсутствующую надпись - покажет время.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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