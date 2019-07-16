Во Владимире начали выдавать транспортные карты вместо социальных проездных

Во Владимире начинают заменять социальные проездные билеты на транспортные карты. Право на их получение имеют все те же льготники, которые раньше ездили по проездным: пенсионеры, инвалиды, опекуны детей-инвалидов и так далее. Это очередной шаг к внедрению автоматической системы оплаты проезда - то есть без поиска мелочи по карманам, а картами в терминалах. Терминалы у кондукторов в троллейбусах и автобусах появились еще весной, а теперь к ним начнут прикладывать и социальные транспортные карты.

Транспортные карты по сути заменят социальный проездной: та же цена и те же маршруты, на которых она действует. Но будут иметься особенности.

1. Транспортная карта персональная. На ней не только записаны фамилия, имя и отчество пенсионера, но еще и напечатана его фотография.

2. Транспортная карта выдается раз и навсегда. В первый раз - бесплатно, при утере или порче повторная выдача - за деньги.

3. На карту ежемесячно вносятся деньги, сумма, равная стоимости месячного социального проездного. Записать деньги на карту можно с 15 числа предыдущего месяца до 15 числа текущего месяца.

4. Если деньги на карту внесены, а владелец ей ни разу не воспользовался, то эту сумму можно перенести на следующий месяц.

Для того, чтобы получить персональную транспортную карту, льготнику нужно обратиться самому или прислать своего представителя. Лучше первый вариант - для изготовления транспортной карты понадобится фотография, при личном обращении ее сделают прямо на месте бесплатно, а если придет посредник - он должен будет принести качественное фото на флешке.

Транспортные карты будут выдаваться в МФЦ, в городском управлении транспорта и в пунктах выдачи той организации, с которой будет заключен договор на их изготовление (список пока не определен). Скорее всего, это будут те же троллейбусные депо, где сейчас продаются проездные. Там же можно будет ежемесячно пополнять эту карту.

Системы, при которой можно внести сумму сразу на несколько месяцев и больше не ходить и не стоять в очереди, не предусмотрено. При пополнении карты выдается чек, который надо хранить весь месяц. Срок изготовления транспортной карты - 28 рабочих дней (читай - месяц).

Платить картой надо будет, прикладывая ее к терминалу у кондуктора. А теперь самое интересное - если карта не считалась, то за проезд надо будет заплатить деньгами. Учитывая качество работы терминалов, такой сбой будет через раз. Поэтому пока во Владимире введен «переходный период» - можно пользоваться и картами, и обычными проездными. Продлится период, пока все пенсионеры не заменят проездные на карты - то есть конца не видно.

КОНКРЕТНО

При оформлении персональных транспортных карт граждане обязаны предъявить:

- документ, удостоверяющий личность;

- документ, удостоверяющий право на льготный проезд, или его нотариально заверенную копию;

- документ, подтверждающий наличие постоянной регистрации на территории Владимирской области (в случае отсутствия соответствующей информации в документе, удостоверяющем личность);

- СНИЛС или его нотариально заверенную копию;

При подаче заявления гражданина фотографируют.

Карта будет иметь размер 8,5 на 5,3 сантиметра.