В Суздале играли в бильярд живыми молочными поросятами

Основное празднование традиционно развернулось на территории Музея деревянного зодчества. Но развлечься можно было не только там

Гастрономический «карнавал» начался еще на пути к музею. От суздальского кремля до мостика через Каменку расположилась сотня кулинарных точек, благодаря которым воздух стал густым, а ароматы угрожали проголодавшимся туристам обмороками.

Погода накануне и в праздничное утро не радовала: холодно, пасмурно, казалось бы, нескончаемый дождь. Но приезжих было очень много, и им повезло: в начале торжества вышло солнце, и вдарила жара.

Один душистый рассольный огурчик стоил 30 рубликовФото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

День Огурца начался в 11.00, а к 13 часам кто-то уже нагулялся и покидал территорию МДЗ, а многие туда только выдвинулись. И на 150-метровом отрезке кремль-мост получилось двустороннее людское движение, напоминавшее столичный метрополитен в час пик. И это между плотно расположенных искушающих ароматами жаровень да еще и с грилями, мангалами и казанами.

На первый взгляд ассортимент на этих 150 метрах был однообразен. Плов шел по 350 рублей за 350-граммовую порцию. Не дешево, но отбоя от едоков не было – плов, приготовленный на свежем воздухе в огромном казане на дровах неоспоримо вкуснее ресторанного!

Плов в огромном казанеФото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

Шашлыки из расчета на 100 граммов шли по такой цене: из семги по 300 руб., из телятины по 280, из баранины по 220 руб., из курицы по 160 руб., из свинины по 180 руб. А вот пловы в этих точках были дороже – по 250 рэ за 100 граммов, т. е. за 350-грамовую порцию вынь да положи более 800 рубликов.

Овощи-гриль отпускали тоже не особо дешево: по 100-120 рублей за 100 граммов.

Разнообразие шашлыковФото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

Была и рыбка горячего копчения. Ценники в основном ориентированы на 100-граммовые исходники. Например, куски щуки и леща можно было купить по 75 рублей, а сом шел по 80. Ну а сахарная вата везде стоила одинаково – «стольник».

Была и рыбка горячего копченияФото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

Среди этого гастрономического разнообразия затесалась палатка-виртуалка! Ребенок или взрослый надевал на голову вирт-визор, вставал на качалку, перед которой располагался монитор, и под покачивание инструктором начинал осваивать какую-нибудь локацию в полной иллюзии присутствия внутри игры. Сеанс – всего 200 рублей. Продолжительность пребывания в игре – разная, в зависимости от локации.

На территории Музея деревянного зодчества, куда вход для туристов стоил 500 рублей, а для местных (по прописке в паспорте) 100, упора на обширную гастрономию не было, тут рулил огурец и музыка. Впрочем, на сцене были не только музыканты. Суздальский день огурца всегда богат конкурсами. Например, на самый длинный или самый соленый огурец. В самом вкусном конкурсе – на самое необычное огуречное блюдо - победили старославянская калья (суп) с соленым огурцом и огуречная… итальянская панакота (лакомство, похожее на заварной крем)!

Солеными, малосольными и свежими огурцами на территории торговали повсюду. В одной из емкостей с солеными огурцами поверх этого великолепия покоилась матерчатая кукла с ручками и ножками. Вуду в Суздале?! Нет. Как пояснила нам сотрудница ВСМЗ Елена, это символ Акилы-огуречника. Куклу изготавливают из льна, а голову наполняют семенами горчицы. Горчица – прекрасный антисептик и благодаря этой кукле в огуречном рассоле не появлялась плесень, он даже никогда не мутнел! Наши дальние предки были те еще кудесники-гастрономы!

Символ Акилы-огуречникаФото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

На территории музея один душистый рассольный огурчик стоил 30 рубликов. А у бабулечки за периметром – всего 15. Наши пожилые огородники умеют круто демпинговать, когда пенсия размером с комариный хоботок.

Суздальские огурчикиФото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

Пока гости города уплетали огурцы, многочисленных зрителей развлекал пением и игрой на национальной «сопелке» один из эквадорских индейцев. Они часто приезжают в Суздаль развлечь публику произведениями в духе перуанских «Парящий кондор» и «Одинокий пастух».

Зрителей развлекал пением и игрой на национальной «сопелке» один из эквадорских индейцевФото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

А в паре сотен метров от МДЗ в гостиничном комплексе «Пушкарская слобода» в рамках праздника «Деревенский огурец» начался... поросячий бильярд! В устланном соломой загоне хрюкали 8 молочных поросяток. На ринг вышла пара игроков – Оман и Андрей. Ведущий пояснил, что с этой минуты загон для поросят превращается в бильярдный стол, а каждый из углов теперь именуется лузой. Задача у игроков простая: за 2 минуты нужно кием (почти 2-метровая палка с мягкой пимпочкой на конце) загнать в лузу как можно больше поросят.

Поросячий бильярдФото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

- Поросят нельзя пинать и сильно пихать! Будьте деликатны. Кием работайте нежно, лишь направляйте животных в нужную вам сторону.

То ли поросята сочли это игрой-забавой, то ли рехнулись от криков зрителей – что вряд ли, конечно – но они вошли в процесс на повышенных скоростях. Оман, судя по всему, провел детство в селе и общение с «пятачками» было ему не в диковинку. Он орудовал с кием непринужденно, с улыбкой. Поэтому и одержал уверенную победу.