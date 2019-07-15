От чего лечили владимирцев и в какую сумму это обошлось государству

Чтобы посмотреть список медицинских услуг, которые вы получили по полису ОМС, нужно зайти в раздел «Мое здоровье» на портале Государственных услуг или на официальный сайт территориального фонда ОМС Владимирской области www.tfoms33.ru.

На сайте территориального фонда ОМС есть специальный раздел - «Личный кабинет пациента». Нажимаем активную ссылку «Перейти», проходим проверку Единой системой идентификации и аутентификации и получаем доступ к сведениям, находящимся в информационных системах фонда.

Именно здесь, как и на портале Госуслуг, собрана вся информация о том, какая медорганизация, когда и какие услуги оказала пациенту.

- Для получения интересующих вас сведений надо ввести данные, за какой период вы хотите узнать, какие именно медицинские услуги получили. На экране вы увидите полную картину полученного вами лечения, включая проведение операции или банальный визит к терапевту. Система может не сразу предоставить ответ, поэтому не торопитесь закрывать сайт: ожидание может продлиться дольше минуты, - рассказали в отделе информационных технологий ТФОМС Владимирской области.

Можно увидеть не только данные о своих визитах к врачу, но и о том, сколько фонд ОМС заплатил за медицинские услуги для вас.

- Я запросила данные за период, когда у меня очень болела нога, я приходила на прием к нейрохирургу. По данным портала, стоимость его консультации составила 315 рублей 63 копейки. Затем мне сделали операцию на позвоночнике, удаляли грыжу. Все это тоже есть в справке, стоимость операции и лечения в стационаре обошлось государственной казне в 65228 рублей 30 копеек, - рассказала нам Вероника Титова, жительница областного центра.

Бывают случаи, когда в медицинские карты пациентов врачи вносят записи о пройденном обследовании, диспансеризации, хотя на самом деле человек их не проходил. База данных о полученных медуслугах высвечивает подобные попытки медиков улучшить отчетность.

- Если вы видите, что список оказанных услуг не соответствует действительности, можно здесь же, на портале, составить и отправить обращение. В этом случае специалисты территориального фонда обязаны будут провести проверку и сообщить вам о ее результатах, - пояснили в отделе информационных технологий ТФОМС Владимирской области.

КОНКРЕТНО

По данным Федерального фонда ОМС, в четвертом квартале 2019 года все пользователи портала Госуслуг смогут помимо получения обзорной информации отметить в списке услуг те, которые по факту пациент не получил.