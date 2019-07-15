За три месяца в лесах Владимирской области заблудилось 27 человек

По последним данным поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», сейчас в розыске 27 жителей Владимирской области. В основном — это пенсионеры, которые сначала едут на свои дачные участки, а потом берут корзины и уходят в ближайший лес за грибами. И больше не возвращаются…

А дальше — родные не могут дозвониться, отправляются сами в лес на поиски и просто теряют время. Правильный способ действий - как только ваш родственник перестал выходить на связь, идите в полицию и сообщайте о пропаже. Специалисты сразу же должны выехать на поиски. Заявление о пропаже человека обязаны принять сразу в любом отделении полиции. Также в леса выезжают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

По данным МЧС по Владимирской области, потеряшек за последние три месяца меньше - спасатели зарегистрировали лишь 8 случаев пропажи людей. Объяснение - не во всех поисковых работах участвуют спасатели, этим, в основном, занимаются полиция и органы местного самоуправления.

Пять поисков завершены. В четырех из них найдено пятеро детей — двое потерялись за одни раз.

- Поиски еще одного ребенка ведутся. И еще двоих взрослых, соответственно, разыскивают, - рассказали в пресс-службе МЧС.

А в полиции нам никаких данных не сообщили - почему-то информация, сколько людей пропало в лесах, является чуть ли не государственной тайной. Смысл скрывать данные непонятен, так как вся информация: кого нашли живым, кого погибшим, кто еще в розыске - есть в официальной группе «Лизы Алерт». В апреле в лесах пропали 10 человек, в мае — еще шестеро и в июне — 11. Итого: 27.

По статистике, чаще всего теряются люди, которые уходят в леса одни. Случаев, когда теряются двое - единицы, и, как правило, это может быть бабушка с ребенком. Так что если решили поехать за грибами — берите компанию. И не надевайте камуфлированную одежду!

- Ваша задача – выделяться на фоне природы, а не сливаться с ней, - отмечают в МЧС. - Даже если планируется недолгая прогулка, нужно сделать запасы еды и воды, с собой — заряженные устройства, компас, медикаменты и средства для розжига. Обязательно говорите своим близким о походе в лес и выбирайте нагулянные тропы.