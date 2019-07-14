2019-07-12T17:21:08+03:00
Общество

В Содышке купаться запретили, а на озере Глубоком разрешили

В Клязьме вода грязная, как всегда
Анна ДЕКТЯРЕВА
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Пляж на СемязиноПляж на СемязиноФото: Елена Масленникова
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Новость, судя по погоде, пока не актуальная, но половина лета ведь еще впереди! Если всю текущую неделю во Владимирской области будет холодно, +16...+18 градусов, то уже с 15 июля температура воздуха вернется к нормальным для июля +22...+25 градусам, и захочется на пляж и купаться.

Владимирское управление Роспотребнадзора заранее проверила воду на четырех городских официальных пляжах. По результатам анализов проб воды от 3 июля самая грязная вода в Клязьме, на сделанном во времена губернатора Светланы Орловой городском пляже, и в «народной» Содышке. Купаться там опасно, качество воды не соответствует санитарным требованиям «по паразитологическим показателям», как говорится в официальном отчете. Проще говоря, в воде плавает всякая зараза, в основном фекального происхождения.

Плюс к тому на Содышке инфекция содержится прямо в песке, траве и земле на пляже. То есть там опасно не только купаться, но и загорать, лежа на берегу. Причина того, что Содышка такая грязная, очевидны: вокруг водоема сплошь стоят сады и дачи, и дачники сливают все отходы прямо в воду.

А вот озеро Глубокое в Загородном парке внезапно очистилось - вода и пляж там соответствуют санитарным нормам, купаться и загорать разрешено. Так же, как и в Семязино, которое остается чистым с начала купального сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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