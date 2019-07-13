Жители Оргтруда хотят перекрыть федеральную трассу

О том,что в оргтрудовской больнице соберут журналистов, местные жители узнали случайно. И хоть их и не приглашали, они пришли раньше всех, чтобы еще раз выразить свой протест относительно слияния больницы №7 с городской поликлиникой №5, а заодно выслушать директора облздрава Алексея Мозалева. Но диалога не получилось.

- Я к Вам приеду на следующей неделе. А сегодня вас ждет вице-губернатор Марина Анатольевна Чекунова в областной администрации. Вы же просили об этой встрече. Вот в 12 часов она Вас ждет, - сказал Алексей Мозалев.

- Мы просили о встрече на территории нашего ДК, - отвечали жители. - Про встречу в Белом доме мы узнали вчера поздно вечером. И туда пустят только троих. А мы хотим, чтобы нас выслушали всех. Понятно же, что троих человек легче склонить к решению, которое выгодно Вам. А нам это не нужно. Мы не поедем в администрацию. Приезжайте Вы к нам в 12 в клуб. Мы ждем Вас, Алексей Станиславович.

- Сегодня я не могу. Сегодня пресс -тур для журналистов, - ответил Мозалев.

По словам жителей микрорайона Оргтруд, с момента, когда местная «скорая» стала структурным подразделением городской станции скорой помощи, качество оказания медпомощи только ухудшилось.

Машины скорой помощиФото: Елена Масленникова

- Вот нашу скорую присоединили с 1 июля. Мы решили фиксировать все случаи вызовов скорой помощи. Вы думаете стало лучше? Нет! Уже было несколько случаев, когда люди по часу-полтора с признаками инсульта ожидали скорой помощи на территории больницы, - заявляет жительница микрорайона Оргтруд Оксана Свиридова. - Мы хотим, чтобы наша скорая относилась к нашей больнице. И вообще, чтобы нас оставили в покое. А Вы хотите нашу больницу и вовсе закрыть!

Директор облздрава попытался еще раз объяснить жителям Оргтруда, что больница в микрорайоне будет. Никто ее закрывать не собирается. Но без слияния с пятой городской больницей, «Оргтрудовской» не выжить. Активного строительства в микрорайоне нет, количество прикрепленного населения меньше, чем положено по нормативу, рождаемость невысокая. А если больных нет, за счет кого медужчрежение будет привлекать средства ОМС? И какой врач пойдет на маленькую зарплату?

- Здесь только 4 врача работают на постоянной основе: главврач, рентгенолог, кардиолог, и педиатр, который по совместительству заведующий поликлиникой. Остальные же совмещают. А нам нужны здесь врачи-терапевты на постоянной основе. А это можно сделать, если больница войдет в состав крупного учреждения, - заявил директор облздрава Алексей Мозалев.

Больничный коридорФото: Елена Масленникова

Есть и другие вопросы, которые придется решать. Зданию седьмой больницы в Оргтруде 84 года. В январе 2019-го была проведена строительная экспертиза. По заключению экспертов, нужен капитальный ремонт. Журналисты прошлись по больнице и увидели, что косметический ремонт был, стоят даже пластиковые окна, но здание действительно ветхое: множество трещин и плесень на стенах. Чтобы его капитально отремонтировать, нужны десятки миллионов рублей.

При этом жители готовы ходить в старое здание, лишь бы их оставили в покое.

- Это здание требует ремонта или надо построить новое. Департамент будет изыскивать финансы, - говорил Алексей Мозалев.

- Не надо нам новое здание. Оставьте нам специалистов, которые есть, и ничего нам больше не надо! - кричали оргтрудовцы.

Люди в своем сопротивлении готовы к кардинальным мерам. Они намерены обратиться к министру здравоохранения Веронике Скворцовой с просьбой снять директора департамента здравоохранения Алексея Мозалева с должности или, в крайнем случае, перекрыть федеральную трассу М7. Правда, пока сроков этой акции протеста активисты не назвали.