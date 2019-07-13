Губернатор Владимир Сипягин рассказал, почему во Владимире не работает интернет-запись к врачам

О проблеме записи к врачу во Владимирской области говорят уже давно. И вот новое доказательство того, что сделать это непросто: департамент здравоохранения опубликовал данные о количестве звонков на их «горячие линии» и о том, по каким поводам чаще всего звонят люди.

За 6 месяцев 2019 года на все «горячие линии» департамента позвонили почти 56 тысяч раза. Из них почти 100% жалоб - на запись на прием к врачу, более 54 тысяч звонков. На втором месте «горячая линия» по вопросам качества оказания медицинской помощи – 926 обращений. На третьем месте – «горячая линия» по вопросам лекарственного обеспечения – 533 обращения.

Вероятно, из всех проблем здравоохранения запись к врачу оказалась не просто самой актуальной, а практически единственной потому, что только эту проблему люди надеются решить звонками. Требовать лекарств по телефону, как показывает опыт, безнадежно, а какой больной станет тратить силы на безнадежное дело?

Как ни странно, тяжелей всего записаться к врачу через Интернет. В Судогодском районе мужчина вообще подал в суд на Областную клиническую больницу из-за того, что не может записаться к специалисту через портал Госуслуг. На июльской пресс-конференции историю прокомментировал губернатор Владимир Сипягин. По его мнению, проблема эта связана с тем, что прежние руководители департамента здравоохранения не смогли вовремя провести цифровизацию медицинской сферы.

- К сожалению, в предыдущие годы цифровизация больниц в регионе была проведена неправильно. Например, каким-то образом несколько больниц работали по отдельной программе записи к врачу. Областная клиническая больница, областной туберкулезный центр, Собинская районная больница как раз оказались среди таких учреждений. В итоге, их не было на портале Госуслуг. Сейчас мы работаем над тем, чтобы во всех больницах и поликлиниках региона была единая программа записи. Чтобы электронная запись к врачу работала как часы. Мы собираемся ее ввести уже 1 октября этого года, - сказал губернатор.

Тем не менее запись к врачу все равно будет осуществляться через несколько порталов: Госуслуги и «Регистратуру33». Также можно записаться по телефону. И, по личному опыту, порой по телефону реально проще.

КОНКРЕТНО

Позвонить на «горячую линию» департамента здравоохранения по вопросам качества оказания медицинской помощи можно по телефону: 8(800) 200-82-33 или 8(4922)77-86-40.

«Горячая линия» по записи на прием к врачу – 8(800)200-36-33; для жителей города Владимира – 8(4922)77-77-33.

«Горячая линия» по обеспечению обезболивающими и сильнодействующими препаратами – 8(4922)45-15-04.