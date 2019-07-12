Должники остаются без электричества

За последние полгода сотрудники владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» отключили электроэнергию почти двум тысячам жителей Владимира. Еще 900 горожан получили уведомления о предстоящем отключении. Это крайняя мера воздействия на должников, когда все остальные средства уже исчерпаны.

На погашение задолженности - месяц

- Ограничение мы производим, если у клиента есть задолжность свыше двух месяцев, исходя из норматива потребления коммунальных услуг. Но мы не отключаем сразу при появлении задолжности, сначала уведомляем. Мы используем два способа уведомлений: это включение этого уведомления в счет-квитанцию или направляем отдельным заказным письмом, - рассказывает руководитель отдела по сбору денежных средств физических лиц Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Юлия Афонина.

Долги за энергоресурсы можно погасить в течение месяца с момента получения уведомления. Если такой возможности нет, можно обратиться с заявлением в любой филиал компании «ЭнергосбыТ Плюс» за рассрочкой. Сотрудники филиала подготовят график погашения задолжности. Если же неплательщик и после этого не заплатит, то к нему придут и отключат свет.

В рейды по отключению должников представители «ЭнергосбыТ Плюс» выходят регулярно. Мы приняли участие в очередном визите - на этот раз энергетики пришли в дом №149 по улице Лакина. Хозяева первой квартиры задолжали почти 12 тысяч рублей. Коммуналку не оплачивали с июля 2018 года. Бдительные бабули-соседки очень удивились, когда увидели на пороге этой квартиры сотрудников энергосбытовой компании в окружении журналистов.

- Как так? Не может быть такого, - удивляется Фаина Михайловна. - Хозяин - приличный мужчина. У него тут типа мини-гостиницы. Сдает посуточно и приезжает каждый день.

Дверь никто не открыл, и сотрудник владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» произвел отключение в отсутствие хозяев - закон это позволяет. В соседний подъезде в интересующей нас квартире тоже никто не открывает. Задолжность - почти 16 тысяч рублей, с ноября 2018 года был произведен только один платеж. Свет тоже отключают.

Подключишься сам - заплатишь штраф

Задолженость с хозяев отключенных квартир будет взыскиваться через суд.

- Мы направляем в судебные органы заявление о вынесении судебного приказа, и если задолжность не оплачена, тогда мы направляем документы на принудительное взыскание. Служба судебных приставов при возбуждение исполнительного производства накладывает запрет на выезд за границу, на регистрационные действия с квартирой, также накладывает арест на банковские счета клиентов, - рассказывает руководитель отдела по сбору денежных средств физических лиц Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Юлия Афонина.

Кстати, если был зафиксирован случай самовольного подключения электроэнергии, заплатить придется еще и штраф. Во Владимирском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» призывают горожан не откладывать решение проблемы в долгий ящик и не доводить дело до штрафов. Это очень дорогое удовольствие. Кроме накопившейся суммы задолжности, чтобы в квартире снова появился свет, неплательщику придется дополнительно заплатить 1000 рублей.

- В случаях самовольного подключения и использования электроэнергии составляется акт, после этого формируется пакет документов и направляется заявление в полицию о привлечении должников-потребителей к административной ответственности. Санкции для физических лиц - от 10 до 15 тысяч рублей, - предупреждает ведущий специалист отдела экономической безопасности Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Дмитрий Грязнов.