2019-07-12T10:18:44+03:00
Общество

14 июля жители и гости Владимира отпразднуют «Вишневый спас»

В администрации города рассказали, какие сюрпризы ждут жителей и гостей областной столицы на празднике
Ирина Начарова
Поделиться:
Наталья Литвинова и Алина Ведехина приглашают владимирцев на "Вишневый спас"!Наталья Литвинова и Алина Ведехина приглашают владимирцев на "Вишневый спас"!Фото: Ирина Начарова
Изменить размер текста:

Уникальный праздник

Алина Ведехина и Наталья Литвинова пришли на пресс-конференцию с тарелкой спелых ягод и букетом из свежих цветов и веточек вишни. Съедобно-ароматную композицию решили подарить Ольге Деевой. Глава города Владимира очень любит обрядовый праздник «Вишневый Спас», как, впрочем, жители и гости города.

Это не просто уникальный праздник, посвященный возрождению обряда сбора любимой ягоды владимирцев/ «то народное гулянье, аналогов которому в России просто нет.

14 июля в областной столице праздник в рамках ренессанс-проекта «Владимирская вишня» пройдет уже в восьмой раз. Десятки интерактивных площадок будут работать с 11 утра на Спасском холме, Козловом валу, улице Георгиевской и в Патриаршем саду.

- Ремесленники подготовили к празднику не только традиционные сувениры, но и новинки, например, большие вишневые панно. Кулинары обещали испечь не только ароматные пирожки с вишней, но и воплотить в жизнь более смелые кулинарные фантазии, новинки можно будет продегустировать на празднике, - рассказала на пресс-конференции Алина Ведехина, начальник управления культуры и туризма администрации города Владимира.

Все будет вишнево!

«Все будет вишнево», - уверяют организаторы праздника. Полакомиться спелыми, сладкими ягодами, и не только вишней, можно будет на ярмарке-продаже «Вишневый разгуляй». Здесь же кулинары представят свежую выпечку и варенье из вишни, а еще компот, морс, травяной чай и сбитень. Поддержать родной владимирский бренд можно, приобретая на ярмарке уникальные вишневые сувениры ручной работы.

. Фото: Ирина Начарова

.Фото: Ирина Начарова

На Спасском холме детей ждут на мастер-класс по росписи вишнёвых пряников от Дома-музея Пряника и по рисованию 3D ручкой от Научно-познавательного центра «Эврика». Козлов вал традиционно превратится в детское игровое пространство с веселыми мастер-классами и увлекательными аттракционами.

- Авторы проекта KistiKraski помогут написать настоящую «вишнёвую» картину на холсте. На Спасском холме специалисты Территории красоты «Magir-club» всем желающим сделают укладки и заплетут косички. А в 14 часов состоится Barber Show «Топором - не значит топорно». Стилист Магир Джафаров сделает стрижку настоящими топором и ножом! - поделилась с прессой Наталья Литвинова, заместитель начальника управления культуры и туризма администрации города Владимира.

На территории Патриаршего сада с 11 до 16 часов будет работать творческая мастерская и проводиться весёлые игры. Гости создадут вишнёвое дерево, примут участие в конкурсе рисунков и даже отправят письмо по волшебной вишнёвой почте.

В полдень здесь начнется большой вишнёвый концерт, в котором примут участие лучшие артисты и творческие коллективы. А с 14 до 16 часов в Патриаршем саду зрителей ждет аутентичная программа, апофеозом программы станет средневековый показ мод.

Завершится праздник танцевальной программой «Вишневый микс» на смотровой площадке ул. Георгиевской. Гостей программы с 19 до 22 часов ждут мастер-классы как по современным, так и по классическим танцам.

Десятки увлекательных мероприятий, интересные арт-объекты и фотозоны просто созданы для того, чтобы каждый оставил на память о празднике красочные фотографии. Снимки предлагают выложить в Instagram с подписью #ВИШНЕВЫЙ_СПАС2019.

Многие владимирцы интересуются судьбой утерянной ранее Васильевской вишни, саженцы до сих пор находятся в питомнике МЮДа. В открытый грунт Патриаршего сада деревца хотят посадить в 2020 году, чтобы точно быть уверенными, что они выживут.

КОНКРЕТНО

Все площадки праздника – бесплатные для жителей и гостей города (кроме Патриаршего сада).

Вход в Патриарший сад платный: взрослые - 150 рублей, студенты и пенсионеры - 100 рублей, школьники - 50 рублей .

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Берегите уши: Главные правила, как сохранить слух в старшем возрасте
Об основных изменениях, которые происходят в организме после 50 лет, и о том, как избежать опасных осложнений, «КП» рассказал руководитель Клиники болезней уха, горла и носа Сеченовского университета
Новости 24
На владимирца завели уголовное дело за кражу хвойных деревьев с улицы
На Бородинском поле покажут реликвии из Владимиро-Суздальского музея-заповедника
В Суздале в четвертый раз пройдет Всероссийский фестиваль «Велолето»
Владимирские волейболисты готовятся к чемпионату России высшей лиги «А»
Во Владимире школьница торговала наркотиками, чтобы заработать на маникюр
Промсвязьбанк снизил ставку по семейной ипотеке до 5,2%
Знаменитый спецназовец Владимир Виноградов пойдет на выборы мэра Собинки от КПРФ
В Александрове поймали поджигателя трёх автомобилей
Во Владимире - самый холодный июль за последние 50 лет
Владимирский областной суд частично признал незаконным постановление губернатора о субсидиях на детские сады
Ушел из жизни Мамуд Шавершян - житель Струнино, 10 лет бесплатно раздававший хлеб бедным
Во Владимирской области начались облавы на нетрезвых водителей
В Судогде водитель, отъезжая от гаража, насмерть задавил малолетнего ребенка
ВЫИГРАЙ БИЛЕТЫ НА НОВЫЙ ФОРСАЖ
Бывший глава Ковровского района Александр Клюшенков пошел на выборы депутатов ковровского горсовета
Губернатор Владимирской области предложил вернуть прямые выборы мэра Владимира
ПСБ начал проводить ипотечные сделки по эскроу-счетам
Во Владимирской области может смениться директор департамента культуры
Ростех и «Ростелеком» разделили зоны ответственности в развитии в России технологий пятого поколения мобильной связи
Во Владимире во время пожара погибла женщина
В Гороховце детей в садике кормили салатом с кишечной палочкой
Владимирцу, продававшему наркотики знакомым, грозит 20 лет колонии
Скончался бывший вице-губернатор Владимирской области Александр Лобаков
Липовые целительницы развели пенсионерку из Владимира на 21 тысячу рублей