14 июля жители и гости Владимира отпразднуют «Вишневый спас»

Уникальный праздник

Алина Ведехина и Наталья Литвинова пришли на пресс-конференцию с тарелкой спелых ягод и букетом из свежих цветов и веточек вишни. Съедобно-ароматную композицию решили подарить Ольге Деевой. Глава города Владимира очень любит обрядовый праздник «Вишневый Спас», как, впрочем, жители и гости города.

Это не просто уникальный праздник, посвященный возрождению обряда сбора любимой ягоды владимирцев/ «то народное гулянье, аналогов которому в России просто нет.

14 июля в областной столице праздник в рамках ренессанс-проекта «Владимирская вишня» пройдет уже в восьмой раз. Десятки интерактивных площадок будут работать с 11 утра на Спасском холме, Козловом валу, улице Георгиевской и в Патриаршем саду.

- Ремесленники подготовили к празднику не только традиционные сувениры, но и новинки, например, большие вишневые панно. Кулинары обещали испечь не только ароматные пирожки с вишней, но и воплотить в жизнь более смелые кулинарные фантазии, новинки можно будет продегустировать на празднике, - рассказала на пресс-конференции Алина Ведехина, начальник управления культуры и туризма администрации города Владимира.

Все будет вишнево!

«Все будет вишнево», - уверяют организаторы праздника. Полакомиться спелыми, сладкими ягодами, и не только вишней, можно будет на ярмарке-продаже «Вишневый разгуляй». Здесь же кулинары представят свежую выпечку и варенье из вишни, а еще компот, морс, травяной чай и сбитень. Поддержать родной владимирский бренд можно, приобретая на ярмарке уникальные вишневые сувениры ручной работы.

На Спасском холме детей ждут на мастер-класс по росписи вишнёвых пряников от Дома-музея Пряника и по рисованию 3D ручкой от Научно-познавательного центра «Эврика». Козлов вал традиционно превратится в детское игровое пространство с веселыми мастер-классами и увлекательными аттракционами.

- Авторы проекта KistiKraski помогут написать настоящую «вишнёвую» картину на холсте. На Спасском холме специалисты Территории красоты «Magir-club» всем желающим сделают укладки и заплетут косички. А в 14 часов состоится Barber Show «Топором - не значит топорно». Стилист Магир Джафаров сделает стрижку настоящими топором и ножом! - поделилась с прессой Наталья Литвинова, заместитель начальника управления культуры и туризма администрации города Владимира.

На территории Патриаршего сада с 11 до 16 часов будет работать творческая мастерская и проводиться весёлые игры. Гости создадут вишнёвое дерево, примут участие в конкурсе рисунков и даже отправят письмо по волшебной вишнёвой почте.

В полдень здесь начнется большой вишнёвый концерт, в котором примут участие лучшие артисты и творческие коллективы. А с 14 до 16 часов в Патриаршем саду зрителей ждет аутентичная программа, апофеозом программы станет средневековый показ мод.

Завершится праздник танцевальной программой «Вишневый микс» на смотровой площадке ул. Георгиевской. Гостей программы с 19 до 22 часов ждут мастер-классы как по современным, так и по классическим танцам.

Десятки увлекательных мероприятий, интересные арт-объекты и фотозоны просто созданы для того, чтобы каждый оставил на память о празднике красочные фотографии. Снимки предлагают выложить в Instagram с подписью #ВИШНЕВЫЙ_СПАС2019.

Многие владимирцы интересуются судьбой утерянной ранее Васильевской вишни, саженцы до сих пор находятся в питомнике МЮДа. В открытый грунт Патриаршего сада деревца хотят посадить в 2020 году, чтобы точно быть уверенными, что они выживут.

КОНКРЕТНО

Все площадки праздника – бесплатные для жителей и гостей города (кроме Патриаршего сада).

Вход в Патриарший сад платный: взрослые - 150 рублей, студенты и пенсионеры - 100 рублей, школьники - 50 рублей .