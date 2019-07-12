2019-07-12T10:18:44+03:00
Общество

«Белый дом» упорно режет «дойную корову», - считают в мэрии Владимира

Ирина Начарова
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Александр Карпилович проводит брифинг для журналистовАлександр Карпилович проводит брифинг для журналистовФото: Ирина Начарова
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Почему администрация города отменила льготную ставку аренды муниципальных помещений для учреждений культуры, образования и спорта, имеющих областное и федеральное подчинение?

Прислушались к мнению областных коллег

9 июля начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации Владимира Александр Карпилович на брифинге прокомментировал позицию властей областной столицы по отмене льгот на аренду. Он напомнил, что администрация Владимирской области требует от обескровленного муниципалитета мобилизовать все имеющиеся резервы для укрепления местного бюджета «за счет наращивания стабильных доходных источников». И это - несмотря на то, что областная столица увеличила налоговые отчисления в бюджеты разных уровней с 18,4 млрд. рублей в 2013 году до 28,3 млрд. рублей в 2018 году. Но финансовое положение города от этого не улучшилось.

- Мы провели анализ поступления средств. Выяснилось, что масса областных учреждений квартируют у нас бесплатно, либо с коэффициентом 0,5, учитывая социальную значимость областных и федеральных учреждений. Но областная власть советует муниципалитету «мобилизовать доходы». Как скажете, коллеги. Поэтому 26 июня 2019 года Совет народных депутатов города Владимир принял, по сути, вынужденное решение «О внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью города Владимира», - пояснил Карпилович.

Благодаря этому, в доходную часть бюджета города должны поступить более 27 млн руб. «Если, конечно, региональные власти будут платить, к чему, собственно, и призывают», - резюмировал Карпилович.

Город не обеднеет?

Почему являясь ключевым донором областного бюджета, город Владимир с каждым годом становится все беднее? В том числе и тут: http://vladimir-city.ru/news/main/1032546/ - подробный ответ на этот вопрос. «Если в 2013 году в распоряжении города оставалось 15,9% собранных на его территории налогов, то по итогам 2018 года - всего 9,8%. Хуже некуда. Но областные власти пеняют владимирцам на дефицит городского бюджета и требуют от горожан «затянуть пояса» еще туже. Как подчеркивает глава администрации города Владимира Андрей Шохин, сегодня трудно всем, но областная столица умеет работать и помогать тем, кому совсем невмоготу. Но не пора ли, наконец, повысить бюджетную обеспеченность областной столицы и поделиться с городом-донором? Но вместо этого «белый дом» упорно режет «дойную корову». Или пилит ветку, на которой сидит, - ком, как нравится», - говорится в публикации.

К слову, депутаты включили в перечень арендаторов, которым предложено оплачивать аренду по обычным расценкам, не только социально важные учреждения областного и федерального подчинения, но и шесть объектов ФГУП «Почта России» и 30 федеральных и областных учреждений, включая, например, пять объектов областного департамента административных органов. В связи с этим в мэрии считают недопустимым спекулировать на теме детей и социальной защиты: «Владимирским детям и их родителям не важно, из какого бюджета финансируются спортивные школы, музеи и секции. Являясь высшим должностным лицом Владимирской области, и губернатор, и его администрация обязаны решать проблемы в интересах жителей и развития региона, а не уходить от справедливых вопросов муниципальных образований», - говорится в тексте обращения.

Согласно Бюджетному кодексу, областные учреждения обязана содержать область, федеральные - федералы. А городская власть отвечает за развитие более 500 муниципальных учреждений - от спортивных школ и домов культуры до детских школ искусств и клубов по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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