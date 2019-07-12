Аттестатом не вышли: владимирские троечники рискуют не попасть в 10 класс

Школьные экзамены закончились, для родителей девятиклассников настало время писать заявления в 10 класс. Но, как оказалось, попасть туда смогут не все желающие.

Не прошел по конкурсу

Девятиклассник Миша, девять лет проучившийся в одной из престижных владимирских школ, собирался учиться там и дальше. Родители желание сына поддерживали, тем более, что профильный класс по интересным для сына предметам открыть собирались.

- У нас не было сомнений, что сына возьмут – учился он практически отлично, в аттестате – только две четверки, экзамены тоже сдал хорошо, - рассказывает мама подростка. – Но оказалось все иначе: нас не взяли, сказали искать другую школу. Мы не согласны с этим решением, специально покупали квартиру рядом с этой школой, но что делать – не представляю.

Впрочем, Миша и его родители не единственные, кто не смог попасть в десятый класс в желанную школу. С такими проблемами столкнулись и другие владимирцы: кому-то отказали из-за единственной тройки по английскому языку, кому-то просто без объяснения причин… Как рассказали в управлении образования администрации города Владимира, школы в своем праве: в профильные классы учеников отбирают по конкурсу, причем учитывают не только оценки в аттестате.

- Отбор проходит сразу по нескольким критериям: наличие четвертных, полугодовых, годовых отметок «хорошо» и «отлично» по учебным предметам, наличие результатов государственной итоговой аттестации по предметам, изучение которых предполагается на углубленном или профильном уровне, а также личных достижений ученика в самых разных сферах за последние два года – учебной, интеллектуальной, творческой, спортивной, которые подтверждаются грамотами, свидетельствами, сертификатами. На основе всех этих данных составляется рейтинг учащихся и на его основе уже принимается решение о зачислении, - рассказала пресс-секретарь управления образования администрации города Владимира Яна Брагина. – Если по результатам рейтинга ученику отказали в приеме в 10 класс, стоит попытаться подать документы в другую школу, где требования ниже. У родителей есть время для маневра: их должны предупредить об отборе заранее и оперативно сообщить о результатах, а подать заявления можно до конца августа.

Места закончились

Но даже высокий рейтинг не гарантирует поступления: если места в профильных классах закончились, подростка могут не принять. В непрофильные старшие классы должны взять и троечников. Правда, если в родной школе такой класс не набирают, ребенка придется переводить в другую. Чиновники не исключают, что мест в десятых классах хватит не всем желающим. В этом случае остается уходить в колледж или вообще ограничиться девятью классами и идти работать.

Есть и еще одна причина, почему девятиклассник может остаться «за бортом»: если в школе не набирается достаточно учеников, готовых идти в десятый класс, ребятам предложат поискать место в других заведениях.

КОНКРЕТНО

Если родители или ученик считают, что его несправедливо не взяли в десятый класс, решение школьной комиссии можно оспорить. Для этого нужно позвонить в городское управление образования по телефону (4922) 32-74-43. При желании с жалобой можно обратиться и в региональный департамент образования или в прокуратуру. Кстати, если вашего ребенка не хотят принимать в старшие классы – требуйте письменный отказ с указанием причины, который вы сможете приложить к заявлению.