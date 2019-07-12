Новый детский сад в Юго-Западном районе построят через два года

Депутаты владимирского Горсовета собрались 11 июля на внеочередное заседание, чтобы перераспределить деньги в бюджете. На этот раз на детские сады.

О том, что садиков во Владимире не хватает, известно давно. Особенно тяжелая обстановка в микрорайоне 8ЮЗ, Веризино, а также в присоединенных территориях. Доходит до того, что в юго-западном районе молодые родители не могут выбить место около дома для своего малыша даже в три года. И тут два варианта: либо возить ребенка на другой конец города, либо сидеть в декрете до победного.

Решить проблему могут новые сады. Вот на это и распределяли деньги депутаты. Правда, в этом году мэрия собирается построить четыре небольших садика не в тех районах, которые больше всего страдают от нехватки, а там, где для строительства есть место, а разрешения уже получены. До конца года за 50 миллионов рублей построят здания на 50 мест для ясельных групп (от 1,5 до 3 лет) на улицах Завадского (детсад №66), Крайнова (детсад №87), Сурикова (№4) и 1-я Пионерская (№62).

При этом народные избранники еще и распределили деньги на детсады, которые построят в 2020-2021 годах. Но тут больше идет речь о переносах сроков строительства, так как сами сады были запланированы еще несколько лет назад.

Так, например, новый садик на улице Тихонравова, 3 начнет полноценную работу не в 2020, а в 2021 году. Депутаты решили сначала построить здание в микрорайоне Сновицы-Веризино (почти на 200 мест). А вот в 8ЮЗ в 2020 году успеют сдать лишь часть сада (на 50 мест). Оставшиеся 108 мест станут доступны лишь на год позже. При этом при перераспределении средств количество мест в данном садике уменьшилось на 32.

Также в 2021 году должны построить сад на 108 мест на территории микрорайона №13. Это тот самый скандальный микрорайон, который должен появиться на месте бывшего совхоза «Вышка». Общественники до сих пор против этого строительства, так как при этом может пострадать часть лесопарковой территории парка «Дружба».

При этом в 2021 году не появится садик в Лунево, хотя изначально он планировался к открытию именно в этом году. Как объяснили чиновники, в Лунево нет сейчас такой длинной очереди, как в других районах Владимира, поэтому там строительство сада вполне может подождать.