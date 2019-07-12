В Суздале в 19-й раз будут праздновать с Огурцом

День Огурца в Суздале - самый традиционный из летних народных праздников Владимирской области. Его отмечают с 2001 года, так что в ближайшие выходные праздник пройдет уже в 19-й раз.

Праздник был придуман сотрудниками Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Огурец был выбран главным действующим лицом и символом Суздаля не случайно: огородничество издавна было основным занятием жителей Суздаля, а суздальские огурцы славились далеко за пределами Владимирщины. В знаменитом труде «Историческое собрание о граде Суждале», созданном суздальским летописцем XVIII в., ключарем Рождественского собора Ананией Федоровым, есть такое упоминание: «Во граде Суждале по доброте земли и по приятности воздуха луку, чесноку, а наипаче огурцов преизобильно».

В советское время суздальские огурцы выращивались в колхозах и совхозах в промышленных масштабах и продавались по всей области. И, естественно, каждый владелец приусадебного участка (а Суздаль - в большой степени частный сектор) и шести соток за городов выращивал огурцы.

Сейчас суздальчане из огурцов делают все: настойки и наливки, варенье и салаты, огурцы жарят, тушат, вышивают на полотенцах, ткут, валяют из войлока... Все это разнообразие во время праздника Огурца предлагают туристам на многочисленных ярмарках.

13 июля День Огурца будут отмечать сразу на нескольких площадках города.

«Пушкарская слобода», праздничная программа «Деревенский огурец», 12.00-19.00.

«Поросячий бильярд» - уникальная возможность поиграть в бильярд поросятами.

Выставка сельскохозяйственных животных: коровы, козы, поросята, кролики, разновидности домашней птицы. Животных можно будет покормить и сфотографироваться с ними на память.

Валяние на сене. Для этого приготовлен целый стог.

Нетравиальная контора «Точно-прочно» проверит отношение пар на прочность. Прошедшие проверку получат сертификат.

«Жизнь в деревне». Добродушная хозяюшка поможет познать все тонкости жизни в деревне. Увлекательные конкурсы и традиционные русские забавы.

Выступления Фольклорного ансамбля «Баловень»

Танцевальные флеш-мобы

Веселые интерактивы

Конкурсы

Волшебные превращения всех участников в Пушкарские огурцы.

Музей деревянного зодчества Суздаля, главная сцена праздника

11:00 – Праздничное шествие от центральных ворот к главной сцене праздника, торжественное открытие Праздника огурца

11:15 – Песни о Суздале и Празднике огурца в исполнении Артура Фирсова (г. Суздаль)

11:20 – Огуречное приветствие от иностранных гостей

11:30 – Выступление участника шоу «Голос. Дети» Захара Усенко и группы Free Fire

11:45 – Огуречный конкурс «Малосольные танцы»

12:00 – Art-street проект «Лапти-Бенд» (г. Владимир)

12.20 – Огуречный аукцион

12:30 – Выступление участника шоу «Голос. Дети» Захара Усенко и группы Free Fire

12:45 – Конкурс «Огуречный безмен» 13:00 – Art-street проект «Лапти-Бенд» (г. Владимир)

13:20 – Фитнес-минутка: Огуречная зарядка

13:25 – «Русская крепость». Выступление вокальной группы «Форманта» Владимирского государственного университета

13:40 – Фольк-группа «Лучина» (г. Суздаль)

13:50 – Подведение итогов конкурсов на самое оригинальное огуречное блюдо, самый солёный, самый длинный огурец, лучший огуречный костюм

14:05 – Выступление участника шоу «Голос. Дети» Захара Усенко и группы Free Fire

14:20 – Хор русской песни «Традиция» (Суздальский район)

14:35 – Песни в исполнении Артура Фирсова (г. Суздаль)

14:45 – Art-street проект «Лапти-Бенд» (г. Владимир)

15:00–15:10 – Запуск огурца в небо

15:10 – Этно-фьюжн проект «Груня» (г. Москва)

15:30 – Конкурс частушек «Огуречный баттл»

15:45 – Фолк-группа «Лучина» (г. Суздаль)

16:00 – Этно-фьюжн проект «Груня» (г. Москва)

16:20 – Конкурс «Огуречный марафон» 16:30 – Этно-фьюжн проект «Груня» (г. Москва)

16:50–17:00 – Конкурс «Огуречная викторина»

17:00–18:30 – Специальный гость праздника – группа «Рекорд оркестр»

На отдельных площадках пройдут мастер-классы, кукольные представления театра «Печки-лавочки». Можно будет спеть старинные игры, песни, озорные частушки с анимационной группой «Троица».

С 12.00 до 16.00 в крестьянском доме из с. Васенино - увлекательные занятия в научно-огуречной лаборатории проведут специалисты Информационного центра атомной энергии.

Стоимость билета на праздник - 500 рублей взрослый, 100 рублей детский. Дети до 7 лет бесплатно.