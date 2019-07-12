2019-07-11T17:20:38+03:00
Общество

Гороховец отправляется в «Поход в историю»

Жителей и гостей города приглашают провести целый день в 1612 году вместе с ополчением Минина и Пожарского
Анна ДЕКТЯРЕВА
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..Фото: ВКонтакте
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В субботу, 13 июля, в древнерусском купеческом городе Гороховце пройдет грандиозный фестиваль исторической реконструкции «Поход в историю. Гороховец-1612». В программе - выступления клубов исторической реконструкции, театрализованные представления про ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, квест, площадкой для которого станет целый город, и праздничный салют. Мероприятие состоится в рамках Национального проекта «Культура» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и участии партнера – военно-исторического клуба «Пятый стрелецкий Андрея Афанасьева приказ».

Город, который не сдался

Почему именно Гороховец уже несколько лет выбирают для фестиваля по мотивам борьбы ополчения купца Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского с польскими интервентами? Дело в том, что события тех времен, случившиеся в Гороховце, занимают особое место в истории России. Гороховец - единственный город Владимирской земли, который после захвата Московской и части Владимирской земли польскими войсками в «смутное время» так и не сдался иностранным интервентам. Жители города несколько недель героически держали оборону. И именно в Гороховецкий уезд, в имение к князю Дмитрию Пожарскому в селе Мугреево, где он лечился от ран, пришли послы от Кузьмы Минина с призывом возглавить народное ополчение. Отсюда он отправился в Нижний Новгород. Из Гороховца в Нижний Новгород ушел полк, набранный из жителей города, который присоединился к ополчению и под своими знаменами участвовал в освобождении Москвы. В «Летописи о многих мятежах» сказано: «...и вздумаша (нижегородцы) послати... лучших людей к князю Дмитрию же Михайловичу, в то время бывшу у себе в вотчине лежащу от ран, от Нижнего 120 поприщь».

Так что ролью Гороховца в событиях смутного времени жители Владимирщины по праву могут гордиться. И вспоминать ее, рассказывать молодежи и детям.

Ярмарочный балаган и общегородской квест

Программа праздника исторической реконструкции «Поход в историю. Гороховец-1612» рассчитана на целый день. В формате open-air гостей ждут разнообразные событийные площадки, где будет интересно и детям, и взрослым. В мероприятиях примут участие клубы исторической реконструкции со всей страны - от Тольятти до Москвы, уже заявилось более 15 клубов-участников. Все желающие смогут принять участие в историческом квесте, площадкой для которого станет весь город. На ключевых точках участников встретят персонажи из 16 века, которые будут давать задания и загадывать загадки. Первые 30 человек или команд, прошедших квест, получат призы.

Участие во всех мероприятиях бесплатное.

Программа фестиваля

9-00-11-30

Переход участников фестиваля в город. Установка декораций и реквизита для Театрализованного

представления и Исторического квеста.

12-00-12-45 (главная сцена)

Театрализованное представление «Дмитрий Пожарский принимает нижегородское посольство от Кузьмы Минина с просьбой возглавить народное ополчение»

12-45-13-00 центральная часть города

Парад Военно- исторических клубов

13-00–14-30 (Центральная часть города)

Интерактивный городской квест «Гороховец – город-страж» на знание истории Гороховца XVI-XVII вв.

Ярмарка мастеров;

Традиционное ярмарочное театрализованное представление «Балаган»

Историческая анимация «Военный лагерь XVII столетия» с экскурсиями и мастер-классами по жизни, быту и организации военного дела в Русском государстве XVI-XVII вв.

14-30-15-00 (главная сцена)

Торжественная часть. Выступление местной самодеятельности. Музыкально-театрализованная композиция «Слово о Полку Гороховецком».

16-00-17-00 (Исторический лагерь)

. Фото: ВКонтакте

.Фото: ВКонтакте

Реконструкция боя смутного времени между войсками Народного ополчения и интервентами

18-00

Концерт (сцена на площади)

21-30

Праздничный салют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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