Мультизерновой хлеб из Владимира и Вязников: отменный вкус, отличное качество

Сегодня зерновой хлеб становится все более популярным, ведь люди оценили не только пользу этого продукта, но и его вкус. Качественный мультизерновой хлеб помогает организму получить необходимые вещества, придает силы, помогает сделать волосы блестящими и красивыми… Увы, порой недобросовестные производители порой обманывают покупателей, предлагая им некачественный продукт. Чтобы помочь ценителям мультизернового хлеба не потеряться среди множества видов, Роскачество совместно с НИИ хлебопекарной промышленности провело масштабные исследования, проверив качество таких изделий. Строгую проверку прошли одиннадцать наиболее популярных в Центральной России мультизерновых хлебобулочных изделий, чье качество и безопасность оценивали по 211 показателям.

Хлеб для здоровья

Эксперты оценили и сразу два продукта группы компаний АО «Владимирский хлебокомбинат» - хлеб овсяный формовой «Доволя Вкусное счастье» и хлеб ржано-пшеничный с семечками подсолнечника и морковью «Шале». Изделия владимирских и вязниковских пекарей высоко оценили эксперты: хлеб «Шале» вошел в тройку лидеров сразу по двум показателям. Он содержит почти 20% пищевых волокон, необходимых для здорового питания, при норме не меньше 6%, и около 70% зерен при норме для продуктов здорового питания не менее 5%. А овсяный хлеб «Доволя Вкусное счастье», выпускаемый на Вязниковском хлебокомбинате, оказался единственным, кто по минимальному содержанию соли соответствовал повышенным требования Роскачества.

Сотрудники АО «Владимирский хлебокомбинат» гордятся заслуженным признанием, но не собираются останавливаться на достигнутом. Сегодня в ассортименте группы компаний несколько видов полезного мультизернового хлеба на любой вкус, найти который можно как в фирменных отделах или магазинах около дома, так и в крупных федеральных сетях. Кроме «хлеба «Шале» и «Доволя Вкусное счастье», выпускается линейка «Фитнес» с большим содержанием льняного семени, любимый многими хлеб «8 злаков» и булочка «Покровская» с цельным зерном в составе.

- В планах у нас дальнейшее развитие. Мы стараемся, чтобы у нашего хлеба был особый, неповторимый вкус, который нравится нашим покупателям, и планируем до конца года увеличить линейку мультизерновых хлебов до десяти видов, наладив производства хлеба с тыквой, ржаным зерном, с просо и другими зернами. Важно, что в любом городе покупая продукцию «Владимирского хлебокомбината» вы почувствовали аромат родного хлеба и дух родного Владимира, - рассказала начальник производства АО «Владимирский хлебокомбинат» Елена Лавриненко.

Замес теста для рустикальных хлебов занимает около двух часовФото: Ирина Мальцева

Тщательный контроль и внимание к деталям

Порадовать владимирцев вкусным хлебом и достигнуть высоких стандартов качества группе компаний АО «Владимирский хлебокомбинат» помогает строгий входной контроль всего сырья и полный технологический контроль на всей цепочке производства, а также современное высокотехнологичное оборудование, благодаря которому создается особый вкус и аромат хлеба и толстая хрустящая корочка. Большие площади, лабораторные и технологические возможности производства позволяют производить мультизерновой хлеб в том числе и с добавлением цельного зерна, повторить который смогут далеко не на каждом производстве.

- Сегодня современные и успешные люди выбирают здоровый хлеб – мультизерновой., которые содержат много питательных веществ и лучше насыщают, помогая поддерживать силы в течение дня. Для производства такого хлеба нужны особые условия и тщательно соблюдение сложных технологий. Например, цельное зерно сначала замачивается на 24 часа, потом промывают и только потом добавляют в тесто, - приоткрыла профессиональные секреты главный технолог АО «Владимирский хлебокомбинат» Ирина Бурова.

Кстати, сотрудники АО «Влпадимирский хлебокмбинат» рассказали, как выбрать правильный мультизерновой хлеб: обратите внимание на этикетку – в составе должны быть не только несколько видов зерна, но и не менее трех видов муки.