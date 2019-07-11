Певица Ирина Эмирова: «Я хочу дарить людям праздник»

Владимирская публика – народ, прямо скажем, пресытившийся. Жителей города не удивить выступлениями популярных звезд российской эстрады, которые то и дело приезжают в областной центр. Проводят во Владимире и бесплатные концерты, куда охотно ходят те, кому за… Но и на первые, и на вторые редко собираются полные залы. Какого было мое удивление, когда на бесплатном праздничном выступлении певицы из Санкт-Петербурга Ирины Эмировой в областном доме культуры с программой «Я люблю вас», яблоку было негде упасть! Причем, в зале сидели не только пенсионеры, которые чаще остальных проводят досуг на бесплатных концертах, но и представители молодого поколения. Все они с нетерпением ждали, когда на сцену выйдет певица Ирина Эмирова.

Ирина Эмирова

И только стоило ей начать свое выступление, как стало ясно, откуда у владимирской публики такой интерес.

Ирина Эмирова вышла на сцену с корзиной конфет и сразу же направилась в зал, где стала угощать сладостями гостей. Кстати, на протяжении всего почти трехчасового выступления артистка буквально стерла границы между сценой и залом, сделав зрителя участниками своего шоу, а каждого из сидящих– близким другом, с которым делилась откровениями и мыслями.

Ирина Эмирова не скрывала, что на сцене она всего шесть лет, и что вдохновением для каждой песни послужили истории и судьбы реальных людей. Не боялась артистка быть смешной и даже домашней. Например, во время песни про русскую баньку она облачилась в банный халат, надев на голову полотенце. Согласитесь, не каждый артист сможет открыться зрителю с такой стороны.

Именно такой, открытой, искренней и яркой подачей запомнилась владимирцам Ирина Эмирова. Завершив выступление, артистка долго раздавала автографы и общалась со зрителем, а после «Комсомольской правде-Владимир» удалось задать певице несколько вопросов.

- Ирина, здравствуйте! Расскажите, что привело вас на сцену? Вы откровенно сказали зрителю, что вам 46, а выступаете перед публикой вы всего шесть лет.

Ирина Эмирова

- До сорока я работала психологом в медицинских учреждениях, работала с неизлечимыми больными и очень тяжелыми случаями. Приходилось встречаться с очень тяжелыми ситуациями, и каждую, хочешь-не хочешь, пропускаешь через себя. В один момент у меня случился психологический перегруз, я переполнилась чужими страданиями. Чтобы вернуть равновесие, мне посоветовали петь. Тогда я пошла учиться вокалу у профессионала. И оказалось, что у меня сильный голос с довольно большим диапазоном. В какой-то момент я, напевая про себя, поняла, что мне пришли слова песни. После первой «Россия – страна мессия» тексты стала писать один за одним. Как только мелодия и слова появились у меня в голове, записывала их на диктофон, а после отдавала аранжировщикам. Первым слушателем всегда становится мой супруг Андрей, который меня поддерживает в моих начинаниях. Вместе мы больше 20 лет. Он поддержал меня, когда я захотела выйти на

Ирина Эмирова

сцену.

- Почему вы решили выступать бесплатно?

- Выбирая между тратами на раскрутку, ротации на радио, клипами и живыми выступления перед зрителем, я, не задумываясь, выбрала второе. Для меня это сродни сеансу психотерапии, только и для себя, и для зрителя. Каждой песней я говорю: «Что бы ни случилось в твоей жизни, как бы плохо ни было – ты не один». И работая на сцене я получаю мощный заряд энергии от людей, которые пришли на концерт. Средства на выступления и гастроли зарабатываем вместе с мужем, он бизнесмен и очень мне помогает.

- Успели посмотреть наш древний город Владимир?

- К огромному сожалению, увидела только краем глаза. От своей подруги я слышала, какой у вас невероятный город. Поэтому во время следующих гастролей обязательно задержусь и посмотрю достопримечательности. Кстати, еще до того, как я стала давать большие сольные концерты, на небольших выступлениях во время обучения с удовольствием пела «Владимирский централ». (смеется) Можно сказать, что ваш город сопровождал меня все творческие годы.

Выходя из зала ОДК, люди наперебой обсуждали прошедший концерт и твердили, что обязательно придут на следующее выступление.