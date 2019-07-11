ВСМЗ хочет изменить новый генплан города Владимира

Владимиро-Суздальский музей-заповедник хочет получить место для парковки туристических автобусов в центре города и даже собирается принять участие в формировании нового генплана города Владимира. Об этом на своей пресс-конференции заявила генеральный директор ВСМЗ Светлана Мельникова.

Долгое время туристические автобусы, привозившие группы туристов во Владимир, останавливались на Соборной площади. Это было удобно для и для гостей города, которым не приходилось далеко ходить, чтобы увидеть главные памятники города, и для ВСМЗ, перед которым не стояла задача поиска мест для автобусов. С 2018 года Соборную площадь перекрыли для стоянки, владимирская мэрия поясняет такое решение рекомендациями требованиями безопасности от автоинспекции. Теперь автобусы с группами туристов останавливаются на улице Музейной рядом со зданием дирекции ВСМЗ, где места для парковки явно не хватает. Такое положение явно не устраивает музей-заповедник.

- По нашим подсчетам, мы уже потеряли до 30% туристического потока, - сетует Светлана Мельникова. - Эти турпотоки уходят в соседние регионы, в Ивановскую область. Раньше это был важный город с идеологической точки зрения, родина первого совета. Иваново строилось как город-сад, там много чудесных домов в стиле конструктивизм. Все это хорошо, но владимирские памятники архитектуры - вне конкуренции. Такого больше нет нигде.

Рассказывая о проблемах с парковкой, Светлана Мельникова заявила о желании внести изменения в проект нового генплана города Владимира. Его разработал орденоносный питерский институт "Гипрогор". Генплан, стоит отметить, не устроил ровным счетом никого. Сразу девять ведомств предъявили проектировщикам свои претензии, в их числе было и министерство культуры РФ - учредитель Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Правда они касались охранных зон вокруг памятников белокаменного зодчества. Относительно парковочных мест в сводном заключении по генплану не сказано ни слова.

На данный момент над новым генпланом работает согласительная комиссия. Светлана Мельникова сообщила, что в нее представителей ВСМЗ не пригласили. Культуру в ней будет представлять представитель госинспекции по охране объектов культурного наследия. Нет среди членов комиссии и представителей Минкульта РФ. Так что, как ВСМЗ собирается вносить изменения в проект генплана города, не понятно.

В качестве перспективного варианта организации парковки для туристических автобусов Светлана Мельникова предлагает пустырь на улице Дворянской у "Торпедо". На данный момент на этом участке планируется строительство торгового центра "Дворянский пассаж". Также ВСМЗ пытался договориться с департаментом культуры о предоставлении под парковку территории рядом с их административным зданием. Ведомство отказало. Сейчас ВСМЗ предлагают парковать автобусы в районе автовокзала, что категорически не устраивает музей-заповедник. Отметим, что стандартно в Европе от места парковки до туристического объекта приходится идти около 15 минут, но нигде в мире не приходится подниматься в крутую гору.