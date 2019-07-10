Владимир Сипягин: «У меня войны с мэрией Владимира нет, готов чаю с Шохиным попить»

Владимир Сипягин, когда стал губернатором, обещал, что будет встречаться с прессой каждый квартал. В этом году состоялась уже вторая встреча с журналистами. Она была не менее острой, чем январская. Вопросы губернатору можно поделить на две части — на те, что связаны с политикой, и те, что связаны с выполнением каких-то конкретных задач.

Зачем объявлять войну детям?

Плитики Владимир Сипягин, возможно, сам и не хотел касаться. В начале общения он сказал, что в регионе есть силы как созидательные, так и нет. При этом назвал лишь созидательные — это Заксобрание, общественники и все местные СМИ. А вот тех, кто ставит ему палки в колеса - «супостатов» - называть не стал. Однако его все равно спросили про главное противостояние - «белого дома» и мэрии Владимира. Журналисты назвали отношения между ними войной.

- У меня войны с администрацией города Владимира точно нет, - ответил Владимир Сипягин. - Это, скорее, обсуждение бюджетных вопросов. К сожалению, оно ушло куда-то не туда. При этом в мэрии смешали два момента, которые никак друг с другом не связаны. Я не понимаю всей этой полемики, учитывая, что Андрей Шохин еще в марте 2018 года подписал документ о сокращении уровня бюджетного дефицита до пяти процентов. Что касается субсидии в 113 миллионов рублей, то она вообще с этим документом никак не связана. Более того, это вообще подарок от областной администрации, в котором мы ставили лишь одно ограничение — не повышать расходы на госаппарат. Однако в мэрии отказались от этих средств, зато объявили, по сути, войну детям, повышая аренду на 100 процентов для спортивных секций и учреждений культуры. Но мы детей не бросим! И всех, кто сейчас страдает, поддержим обязательно!

При этом Владимир Сипягин обещал помочь администрации города Владимира найти возможность увеличить бюджет достаточно оригинальным способом.

- Во Владимире у нас есть самые настоящие дворцы, построенные уважаемыми людьми, однако никак не зарегистрированные и поэтому не попадающие под налогооблажение, - сказал он. - Будем помогать регистрировать. Полномочия у областной администрации для этого есть.

У Владимира Сипягина спросили: а может, стоит позвонить Андрею Шохину напрямую, а не обмениваться письмами?

- Я только за! С удовольствием прямо после этой пресс-конференции позвонил бы и предложил попить чаю вместе. Но он (Шохин — Авт.) сейчас в отпуске. Да и раньше на диалог там настроены не были.

Родственники могут работать вместе — главное не нарушать закон

Еще губернатору задали вопрос об этичности трудоустройства его родных в бюджетные учреждения.

- Насколько этично, что ваша гражданская жена Мария Астафьева трудоустроена на одну из руководящих должностей во «Владимиртеплогаз», 100 процентов которого принадлежит администрации Владимирской области? - спросил главный редактор «Зебра-ТВ» Сергей Головинов.

Владимиру Сипягину понадобилось несколько мгновений, чтобы собраться с мыслями, после чего он сказал, что сам вопрос не совсем этичен.

- Что касается работы родственников в одном учреждении, то главное, чтобы это не нарушало закон, - уточнил губернатор. - А так примеры работы родных в чиновничьих структурах у нас есть. И ничего такого в этом нет.

Кстати, о газе. Губернатор вспомнил о долгах региональных властей за газ. В ближайшее время область подпишет новое соглашение с «Газпромом» о реструктуризации задолженности. В нем будет прописан новый график ее погашения.

- Однако проблема долгов слишком застарелая, - сказал Владимир Сипягин. - И большую их часть нам оставили самые настоящие компании-жулики. Александровские коммунальные системы повесили на нас более ста миллионов долгов. В Вязниках «Вязники Энергия» в последние два года скопила такую же задолженность. В Кольчугине большие долги. И беда в том, что часто в муниципалитетах не отслеживают строго работу таких организаций. Местные власти ничего не сделали, чтобы сдержать задолженность и убрать этих людей из области. Поэтому я хочу, чтобы «Владимиртеплогаз» расширил свое влияние в регионе. Потому что с этой компании я смогу спросить в случае чего со всей строгостью. Пока же компания охватывает лишь 35 процентов территории области.

ЗАГС - в «восьмисотку»

Наконец перешли к конкретным вопросам. Например, про строительство развязки в микрорайоне 8ЮЗ. Напомним, что уже много лет идет разговор о том, чтобы соединить улицы Сперанского, Чапаева и Нижнюю Дуброву. Это должно разгрузить дороги в этой части города.

Однако в мэрии говорят, что у города денег нет, а областные власти не хотят участвовать в проекте. Поэтому он не может сдвинуться с мертвой точки.

- Слушайте, ну не выход эта развязка! - ответил на это Сипягин. - Надо комплексно решать проблему пробок во Владимире. Нужно разработать программу для всего города. И целенаправленно ей следовать. А развязка на Чапаева пробки на улице Верхняя Дуброва не уберет. Они все равно останутся. Более того, если начать там строительство, то жители улицы Чапаева выйдут на дорогу, как раньше выходили жители улицы Пугачева.

Зато улица Северная проблему пробок внезапно решит. Ее надо сделать единой, но для этого забрать часть дороги у завода «Электроприбор».

- Просил мэрию ускорить процесс, однако они всячески тормозят решение вопроса. А всего-то надо — через суд забрать дорогу у завода, - заявил глава региона.

Вообще губернатор очень интересуется архитектурой Владимира. Например, он высказался за перенос ЗАГСа с улицы Растопчина в Центральный парк (бывший парк 850-летия).

- Почему бы не сделать дворец бракосочетания в здании бывшей «Галеры», что около фонтана!

О СПОРТЕ

Владимир Сипягин коснулся вопроса финансирования волейбольного клуба «Владимир», который в этом году вышел в высшую лигу «А», однако остался без поддержки городских властей.

- Я обещал найти деньги для команды, спонсоров мы ищем, - сказал он. - К сожалению, по закону из бюджета мы финансировать клуб не можем. Однако уже сейчас «Т Плюс» обещал выделить часть необходимой суммы для успешного прохождения сезона. Остальные средства мы тоже найдем.