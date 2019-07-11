Более 12% жителей Владимирской области живет за чертой бедности

Агентство РИА "Новости", с завидной регулярностью публикующее различные рейтинги, рассказало об реальных доходах жителей различных регионов страны. Для расчетов бралась медианная зарплата - эдакая "золотая середина", когда ровно половина жителей получает больше нее, а другая половина - меньше. А потом ее сравнили с ценами на товары и услуги. Выводы оказались неутешительными, Владимирская область оказалась самой бедной в ЦФО. Отношение медианной зарплаты к фиксированному набору товаров и услуг у нас - 1,29. У всех соседей Владимирской области ситуация получше.

Для сравнения, у главных конкурентов владимирцев в Ивановской области отношение зарплаты к набору товаров и услуг - 1,37. Не то, чтобы это сильно больше, но северные соседи расположились на 57-м месте рейтинга. Рядом на 55-м месте Рязанская область с показателем в 1,40. Традиционно богатые Московская, Нижегородская области в недосягаемости, они заняли 20-е и 8-е места в рейтинге с показателями 2,02 и 1,61.

За чертой бедности во Владимирской области, по данным составителей рейтинга, проживает 12,8% жителей региона. Для сравнения, в соседней Рязанской области их насчиталось 12,7%, а Ивановской - 14,6%. У остальных соседей Владимирской области за чертой бедности живет менее 10% населения. На общероссийском фоне регион тоже выглядит неплохо, занимая по этому показателю достойное 53-е место.

За чертой крайней бедности во Владимирской области живет 1,3% населения. В Рязанской и Ивановской области откровенно нищих еще больше - 1,7% и 1,5%. Меньше 1% жителей за чертой крайней бедности насчиталось лишь в Московской области. Так что, возможно Владимирская область живет и слишком богато, но и назвать нас регионом нищих тоже язык не повернется.