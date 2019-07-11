2019-07-10T18:08:33+03:00
Общество

Более 12% жителей Владимирской области живет за чертой бедности

Регион занял 70-е место в рейтинге доходов населения
Сергей МОРКОВКИН
Поделиться:
..Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Агентство РИА "Новости", с завидной регулярностью публикующее различные рейтинги, рассказало об реальных доходах жителей различных регионов страны. Для расчетов бралась медианная зарплата - эдакая "золотая середина", когда ровно половина жителей получает больше нее, а другая половина - меньше. А потом ее сравнили с ценами на товары и услуги. Выводы оказались неутешительными, Владимирская область оказалась самой бедной в ЦФО. Отношение медианной зарплаты к фиксированному набору товаров и услуг у нас - 1,29. У всех соседей Владимирской области ситуация получше.

Для сравнения, у главных конкурентов владимирцев в Ивановской области отношение зарплаты к набору товаров и услуг - 1,37. Не то, чтобы это сильно больше, но северные соседи расположились на 57-м месте рейтинга. Рядом на 55-м месте Рязанская область с показателем в 1,40. Традиционно богатые Московская, Нижегородская области в недосягаемости, они заняли 20-е и 8-е места в рейтинге с показателями 2,02 и 1,61.

За чертой бедности во Владимирской области, по данным составителей рейтинга, проживает 12,8% жителей региона. Для сравнения, в соседней Рязанской области их насчиталось 12,7%, а Ивановской - 14,6%. У остальных соседей Владимирской области за чертой бедности живет менее 10% населения. На общероссийском фоне регион тоже выглядит неплохо, занимая по этому показателю достойное 53-е место.

За чертой крайней бедности во Владимирской области живет 1,3% населения. В Рязанской и Ивановской области откровенно нищих еще больше - 1,7% и 1,5%. Меньше 1% жителей за чертой крайней бедности насчиталось лишь в Московской области. Так что, возможно Владимирская область живет и слишком богато, но и назвать нас регионом нищих тоже язык не повернется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова: «Подготовка кадров – одна из ключевых задач для формирования экономики будущего»
Меньше двух недель осталось до завершения регистрации для участия в международной конференции в рамках деловой программы чемпионата мира WorldSkills Kazan 2019
Новости 24
Владимирцу, продававшему наркотики знакомым, грозит 20 лет колонии
Скончался бывший вице-губернатор Владимирской области Александр Лобаков
Липовые целительницы развели пенсионерку из Владимира на 21 тысячу рублей
Губернатор Владимирской области обещал подписать новый график погашения долгов перед "Газпромом" в ближайшее время
Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» провел рейд по отключению электроэнергии у должников
Финансировать ВК "Владимир" будет частная компания
«Открытая вода»: ПСБ поздравил лучших понтонёров России
На выставке достопримечательностей России представлена миниатюрная копия владимирских Золотых ворот
Гороховецкая центральная районная больница получила передвижной фельдшерско-акушерский пункт
Губернатор предложил властям Владимира открыть сквозной проезд по улице Северная
Жительница Юрьев-Польского обокрала знакомого, чтобы вернуть долги
Энергетики «Т Плюс» призывают быть бдительными вблизи объектов коммунального хозяйства
С сегодняшнего дня во Владимире подорожал проезд
Главный лесник Владимирской области уволился по собственному желанию
Во Владимирской области в ближайшие пять лет установят более 80 комплексов фотовидеофиксации
Жительница Мурома украла более полумиллиона рублей
Светлана Мельникова: "Мой сын нигде никогда не скрывался"
Экс-глава администрации Гороховецкого района уехал в Дзержинск
Житель Мурома, до смерти забивший деда молотком, отправлен в психбольницу
В Гусь-Хрустальном запретили гей-парад
Во Владимире установили отбойник-убийцу
Жителя Гусь-Хрустального судят за кражу и хранение наркотиков
В Муроме прокуратура вышла на борьбу с клещами