2019-07-10T17:47:04+03:00
Общество

Во Владимире установили отбойник-убийцу

Только чудо уберегло автомобилистов от массовой аварии на Пекинке
Илья АРХИПОВ
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Отбойник-убийца во Владимирской области."Подслушано во Владимире"

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Тот самый отбойник Фото: "Подслушано во Владимире" Вконтакте

Тот самый отбойникФото: "Подслушано во Владимире" Вконтакте

На прошлой неделе на трассе М-7 в районе Сельца (на участке между поворотом на бульвар Художника Иванова и на Сельцо) установили новое разделительное ограждение. Отбойник появился прямо посередине крайней левой полосы — это доказывает свежая, только что нанесенная разметка. Возможно, разные подрядчики не согласовали свои работы. Сам отбойник-нежданчик был обозначен желтым «кубом» только с противоположной стороны, а по ходу движения возникал внезапно. В ночь на вторник ограждение оказалось частично смято и снесено: дальнобойная фура «Рено» врезалась в этот просчет дорожных служб.

- Авария произошла ночью, и водитель не заметил ограждения. У тягача повреждено лобовое стекло, бампер, сам водитель не пострадал, - сообщили в управлении ГИБДД по региону.

По словам водителя большегруза, он задремал за рулем. Впрочем, сейчас он от этих слов отказывается.

Ролик, на котором так неожиданно появляется отбойник, набирает популярность в сети. Его уже выложили популярные блогеры, заметили и федеральные телеканалы. На данный момент неизвестно, будет ли водитель или владелец грузовика предъявлять претензии к подрядчику либо в управление трассы, которое заказало работы.

При этом в ФКУ Упрдор «Москва-Нижний Новгород» - структуре, занимающейся ремонтом Пекинки - ничего особенного в появлении отбойника посреди полосы не видят.

- Автовладельцам не стоит забывать, что на этом отрезке ведется капитальный ремонт. На участках ремонта стоят предупреждающие знаки. Водители, согласно правилам, обязаны учитывать дорожные условия и быть предельно внимательными при движении в местах проведения работ, — отметили в пресс-службе управления трассы «Москва-Нижний Новгород».

По словам представителей управления, удалить прежнюю — довольно свежую — и нанести корректную новую разметку не позволила погода. И добавили, что по действующим правилам у знаков — приоритет перед разметкой.

А если кто врежется и разобьется, пока разметку рисуют - его проблемы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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